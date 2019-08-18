"Красуня": дочка Олі Полякової в короткому топі вразила спортивною формою

Маша Полякової, старша дочка Олі Полякової останнім часом веде активне життя блогера, дівчина розповідає своїм підписникам у всіх подробицях про те, чим вона займається і ділиться численними фото. А ще дівчина закликає вести здоровий спосіб життя і займатися спортом, чому і сама досить багато часу присвячує.

Нещодавно Маша запропонувала своїм фанам поговорити про модні течії й стилі під фото, на якому сама була одягнена в спортивний лук. Для знімка Маша обрала чорні велосипедки і короткий чорний топ, на плечі вона накинула білу сорочку з короткими рукавами, а також доповнила образ браслетом з підвісками.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)



"Зараз модно багато різних стилів , який ваш улюблений"? - запитала у своїх підписників Маша.

Шанувальники дівчини зазначили, що вона перебуває у відмінній фізичній формі і розповіли про свої уподобання в одязі:

Машуль, зараз люди носять той стиль, який дозволяють їм їхні доходи! В основному це "ринок-стайл" або "конфіскат-стайл"!)

Бомжстайл

Я люблю стиль: що зручно

Фігура

Маша, ти дуже красива

Той, в якому мені зручно

ТОЙ В ЯКОМУ ЗРУЧНО І КОМФОРТНО!!!

Бомжик стайл, гопостайл

Ти така красива

Люблю поєднувати стилі

Красуня

О*игенна

До речі, Маша Полякова періодично інтригує підписників відвертими образами. Дівчина в купальнику вразила уяву фанатів, які відзначили, що в такому образі вона навіть перевершила свою маму.

Варто відзначити, що фігурою Маша пішла в свою знамениту мати, однак генетика не всесильна і, щоб виглядати підтягнутою і стрункою дівчині доводиться багато працювати. Співачка Оля Полякова поділилася відео спільного тренування з дочками, на якому видно скільки зусиль доводиться докладати дівчатам для досягнення результату.

Ще одине вбрання від Маші Полякової викликало фурор в мережі. Дівчина позувала в ультратрендовому образі всім на заздрість.