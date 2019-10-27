"Краса зашкалює": гаряча Астаф'єва спокусила відвертими образами "шаленого тижня"

Даша Астаф'єва порадувала своїх шанувальників новими "гарячими" фотографіями
Одна з найсексуальніших жінок українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва продемонструвала шанувальникам нові фотографії, які вона виставила на своїй сторінці в Instagram.
При цьому артистка зауважила, що у неї був дуже насичений тиждень. Чим саме займалася співачка, вона не розповіла.
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
"Шалений тиждень... Дякую, що в задоволення, завдяки вам, мої генії!" – підписала фото Астаф'єва.
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Користувачі мережі також прокоментували знімки артистки.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що в цьому році Астаф'єва була членом журі конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2019". Вона розповіла, що знає про жіноче суперництво все. Артистка зізналася, що довгий час не могла побороти комплекси і лише нещодавно вона стала бути задоволена собою.
Раніше повідомлялося про те, що Даша Астаф'єва вбила мережу жарким фотосетом на столі топлес і в прозорому плащі.