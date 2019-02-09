"Краса Нью-Йорка": Надя Дорофева підкорила ідеальним стріт-стайл образом

Співачка прогулялася по Манхеттену в трендовому вбранні

Украинская певица и участиница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева отправилась вместе с мужем, музыкантом, ведущим и блогером Владимиром Дантесом в Нью-Йорк. И это накануне Нью-Йоркской недели моды – самого ожидаемого события трендсеттеров со всего мира! Артистка также решила приобщиться к этому знаковому мероприятию, которое стартовало 8 февраля, о чем сообщила на странице в Instagram.

На селфи Надя предстала в стильном кожаном белом берете, рубашке в тон, которая выглядывает из трендового в грядущем сезоне клетчатого пальто. Четкие черные стрелки, нюдовая помада и серьги-кольца среднего диаметра завершали стрит-стайл look звезды. Судя по геолокации, кадр был снят на Манхэттене.

"Начинается New York fashion week 2019", - написала Дорофеева на английском, анонсировав модное событие, мимо которого не смогла пройти.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчикам певицы ее аутфит пришелся по вкусу, они отметили, что Надя выглядит крайне гармонично.

"А, какая красивая!", "Какая же ты модная! Просо супер", "Неземная", "Красота NY", "Самая лучшая", "Фото просто огонь", "Какая ты невероятная. Не что, и никто, в мире не сравнится с тобой", "Не могу подобрать слова, чтобы описать твою красоту", - не скупились на искренние слова в адрес артистки ее фаны.

Скриншот комменариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что Надя Дорофеева не смогла сдержать радости, очутившись в зимнем Нью-Йорке.

Кстати, Надя Дорофеева обратилась к фанам со словами благодарности, отметив их активность и интерес к ее жизни и творчеству.

К слову, Надя Дорофеева покорила сеть fashion-фото с тату на спине в виде ее сценического псевдонима - DODO.

Видео: РБК-Украина