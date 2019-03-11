Червона шапочка: Катя Осадча запаморочила голову стильним образом

Телеведуча продовжує захоплювати своїх передплатників

Катя Осадчая, которая блеснула шикарным образом на сцене Голос країни 9, предстала перед поклонниками в стильном красном костюме. Новую фотографию известная телеведущая выставила на своей странице в Instagram.

"Твой вид, когда с 11:30 в павильоне и еще успел на вечернюю съемку", - подписала фотографию Осадчая.

Фото: instagram.com/kosadcha

Подписчики телеведущей также прокомментировали данное фото.

"Катя, выглядите как всегда супер", - прокомментировал alex02mal.

"Вы всегда красива. В любое время", - написала reshtavalentina.

"Очень стильный наряд", - отметила alyona.soshka_photo.

"Красотка", - написала lorik_blog

"Катюша, Вы в Сторис прилегли и ласково положили руку на животик. Сложилось впечатление, что Вы в положении. Надеюсь, что это правда. Вы самая лучшая мама в мире! У вас хорошая фигура и душа", - подчеркнула shnela.88.

"Чудесная", - написала sychevskaiaviktoriia.

"Выглядите всегда на бис!", - svet.lana20.19.

Напомним, что недавно Катя Осадчая очаровала шикарным вечерним платьем, в котором она появилась на весеннем мероприятии Киева.

Ранее сообщалось, что Катя Осадчая поделилась трогательным фото со своим 2-летним сыном.

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