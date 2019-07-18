Червона королева: Тіна Кароль приголомшила мережу пекучим фото

Тіна Кароль не дає фанатам перепочити і кожен день радує їх новими ефектними знімками з своїх фотосесій. При цьому останнім часом в аккаунті співачки з'являється чимало вельми відвертих і гарячих фото, також вона полонить армію своїх шанувальників стильними і трендовими нарядами.

Так, знаменитість поділилася пекучим кадром в яскраво-червоному образі, який вже показувала раніше. Однак на цей раз Тіна зображена в повний зріст. Вона позує на червоному тлі в червоній сукні в підлогу, з акцентом на її тонкій талії. Родзинки вбранню також надають великі гудзики, нашиті по лівій стороні верхньої його частини.

Кароль млосно відкинула голову і прочинила губи, а одне око прикрила рукою.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фолловери співачки навперебій захоплюються подібним образом, а також красою і стрункою фігурою улюбленої артистки, обсипаючи її компліментами.

Моя червона королева

Ти навіть не вогонь, ТИ ПРОСТО БАГАТТЯ!!!

Худаяяя, але до безумства красива

Каааак зробити таку талію?

Богиня всіх богинь. Це теж саме, що Королева всіх королев

Силует ідеальної жінки

Дуже круто

Наша худенька, нереальна

Запаморочливо

Тинка, тебе в моделі не кликали?

Яка ж ти красива

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль підкорила бездоганним луком в "леопардовій" спідниці. Співачка зачарувала шанувальників бездоганним вуличним стилем на фото з США.

Раніше Тіна Кароль показала стрункі ніжки в коротких шортах під час пікантної пляжної фотосесії.

Також Тіна Кароль без білизни в короткому білому топі захопила шанувальників і викликала справжній фурор в мережі.