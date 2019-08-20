"Красивий животик": дочка Полякової влаштувала з мамою "битву" купальників

Дочка знаменитої української співачки вже наступає мамі на п'яти, вважають прихильники
Маша Полякова, дочка знаменитої української співачки Олі Полякової, не перший раз вже відправляється в подорож без мами. Цього літа дівчина вже відвідала табір моделей в Греції, де працювала над своєю фігурою з тренером, вчилася дефіле і фотопозуванню.
В цей раз Маша пішла ще далі, вона полетіла в США і вже поділилася своїми враженнями від поїздки з підписниками.
Маша опублікувала відео-звіт про перші дні в Америці, в якому розповіла про місця, де їй довелося побувати, це були і шикарні каліфорнійські пляжі, парк розваг, і навіть величезна барахолка.
Відео: (instagram.com/mashapolyakova)
А ще Маша опублікувала колаж зі свого фото і мами, на яких вони обидві в чорних купальниках спокусливо позували на камеру. І зізналася, що дуже сумує за близькою людиною, але уважно стежить за публікаціями своєї мами.
"Як проходить ваше літо? Особисто я зараз в Америці і скучаю за мамою, але я рада, що в наш час ти можеш стежити за людиною в соц мережах", - написала під "гарячим" фото Маша.
Підписники жваво відреагували на фото Полякових в купальниках і визнали, що Маша дуже схожа на маму, крім того вона вже володарка карколомної фігури.
До речі, зовсім недвно шанувальники дівчини визнали, що Маша виглядає навіть крутіше власної зіркової мами в ефектному купальнику. Стільки компліментів дочка Полякової ще не отримувала.
Варто відзначити, що фігуру Маші Полякової можна розглянути детально в її Instagram. Дівчина часто публікує у своєму блозі фото в купальниках і спортивних образах, які підкреслюють форми дівчини. Нещодавно вона показала фото в короткому спортивному топі.
А ще, співачка Оля Полякова показала зоряне тренування з доньками. Знаменитість зізналася, що працювати над своїми фігурами дівчатам доводиться багато.