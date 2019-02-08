"Красивий голос": Олександр Скічко підкупив компліментами Машу Єфросиніну і отримав роботу

Телеведучий на початку кар'єри не втримався від комплмтов і легкого флірту з вже відомою колегою

Популярный украинский телеведущий Александр Скичко решил рассказать о первом знакомстве с очаровательной коллегой Машей Ефросининой. Об этом он написал в Instagram.

Шоумен отметил, что лично встретился со звездой, когда пришел на кастинг ведущего одного из утренних шоу в 2012 году. Так случилось, что его интервьюировал ни кто иной, как сама Маша, правда, ее он не видел, но узнал по голосу за кадром и решил немного пококетничать.

"В феврале 2012 года я пришёл на кастинг в программу "Подьем". Я зашёл в студию, на меня повесили микрофон и сказали: "Идите становитесь на точку". Задача была: рассказать о себе, и прочитать небольшую новость по суфлёру. Из неоткуда раздался женский голос. "Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста!" Я сказал: "Здравствуйте, меня зовут Александр Скичко, мне 20 лет". Женский голос ответил: "Александр, что вы нам расскажите?" И я ответил: "Я скажу, что у вас очень красивый голос, вам стояло бы себя попробовать на телевидении". В ответ прозвучал женский смех! Конечно же, я знал, что этот женский голос принадлежал Маше Ефросининой, и для меня это было что-то из области фантастики - находится рядом с таким известным человеком! Спустя 7 лет мы работаем в одном проекте! Мечты сбываются!" - признался Скичко.

Фото: Александр Скичко и Маша Ефросинина (instagram.com/aleksandrskichko)

Свой рассказ он сопроводил совместными фото с улыбчивой и обворожительной Машей – на одном он запечатлен в начале своей карьеры, а второе было сделано на днях в студии одного из ведущих украинских каналов. На первом снимке Ефросинина позирует в платье цвета маджента. Именно в этом наряде телеведущая появились в последний съемочный день нового шоу "Дивовижні люди", сообщив, что готова отметить это событие бокалом вина.

Фото: Александр Скичко и Маша Ефросинина (instagram.com/aleksandrskichko)

Поклонники телеведущего не жалели комплиментов для профессионалов своего дела и отмечали, что со временем Александр возмужал, а Маша осталась такой же прелестной будто время над ней не властно.

"Александр немного возмужал, а Маша какая была такая и осталась", "Маша супер! И Саша супер! Замечательные ведущие (с душой!)! Мне всегда интересно смотреть ваши проекты, и ваш совместный буду смотреть с удовольствием!», «Самые красивые и интересные", "Самые красивые и талантливые люди! Приятно вас видеть на телевидении!", - не скупились на похвалу подписчики Скичко.

Скриншот комменариев (instagram.com/aleksandrskichko)

Ранее Александр Скичко показал впечатляющие фото из Африки, где провел активный отпуск с семьей.

К слову, Маша Ефросинина отдала предпочтение менее экстремальному времяпровождению и отправилась в ОАЭ.

Видео: РБК-Украина