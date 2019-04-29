Такі гарні: солістка The Hardkiss зворушила мережу милим сімейним фото

Співачка разом з чоловіком і сином відвідала великодню службу
28 квітня в Україні відзначали православну Пасху і багато знаменитостей показали, як вони провели це свято. Не стала винятком і солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка поділилася чарівним сімейним фото з чоловіком і синочком. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок з великодньої служби.
На фото зображено сімейство біля храму, при цьому маленький Данило сидить на плечах у тата Вала Бебко. У Юлії хустинка на голові, як і годиться при відвідуванні церкви, а крім того, на обличчі немає макіяжу.
"З Воскресінням Христовим", - лаконічно написала артистка.
Фото: Юлія Саніна з чоловіком і сином (instagram.com/the_hardkiss)
Зоряна пара намагається не виносити сімейне життя напоказ і вкрай рідко публікує в мережі спільні фото з 3-річним Данею, так що шанувальники дуже зраділи і закидали Саніну розчуленими коментарями. Багато відзначили, що вони дуже гарна сім'я, а малюк помітно підріс.
Нагадаємо, раніше солістка The Hardkiss Юлія Саніна підкорила ефектним жовтим образом у фіналі Голос країни 9.
Ми також писали, що THE HARDKISS представили кліп з чуттєвим танцем від Юлії Саніної.