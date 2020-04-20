Такі гарні! Слава з НеАнгелів возз'єдналася з колишнім чоловіком і зворушила сімейним фото

Слава Камінська з гурту НеАнгели на карантині більшу частину часу проводить з дітьми – Лаурою і Леонардом. Зірка із задоволенням готує і її все частіше можна побачити біля плити, а дітки стали незамінними маминими помічниками і допомогли їй підготуватися до Великодня – приготувати тісто, пофарбувати яйця. А ось несподіваним гостем на святі став колишній чоловік зірки – пластичний хірург Едгар Камінський. Слава опублікувала спільне сімейне фото на сторінці в Instagram.

Співачка поділилася кадром з екс-чоловіком і дітьми. Едгар обіймає веселого Леонарда (багато шанувальників артистки вважають, що хлопчик росте копією батька), Лаура позує поруч в костюмі "єдинорога" - пишній сукні з фитиновою різнобарвною спідницею і оригінальним обідком на голові. Слава стоїть трохи віддалік і злегка посміхається. На ній - джинсова спідниця з високою посадкою і кораловая футболка з великими написами. Співачка зробила яскравий макіяж з акцентом на очі.

У підпису зірка привітала шанувальників зі світлим Великоднем, а вони , у відповідь, обдарували її компліментами і пораділи, що зіркова сім'я нехай на час , але по прекрасному приводу, возз'єдналася.

Фото: Слава Камінська з екс-чоловіком і дітьми (instagram.com/babaslavka)

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Гарна сім'я

Все ж підходите один одному

Ну яка ж чудова сім'я

Такі красиві!

Які класні

Так приємно бачити вас разом

Так мило

Ну яка усе-таки красива пара

Класно виглядаєте разом!

Дітям добре, коли батьки щасливі! Ггармонії Вам, не дивлячись ні на що

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Слава Камінська показала гаряче і провокаційне відео з ванної, на якому постала без одягу.