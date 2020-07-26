Красиві і щасливі: Маша Єфросиніна з чоловіком вийшли у світ в стильних вбраннях

Ефектна пара підкорила мережу трендовим луком
Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим багато працюють і виховують двох дітей - доньку Нану і сина Олександра. Іноді подружжя дозволяють собі невеликий відпочинок тільки удвох - так, ведуча показала ефектний кадр з коханим.
Вони явно зібралися весело і приємно провести час і позують у стильних вбраннях. Маша обрала розкішне шовкове плаття в підлогу світло-коричневого кольору з довгими рукавами. Модний лук вона доповнила босоніжками на підборах і чорною сумочкою. Крім того, зірка зробила красивий макіяж, а волосся зібрала в хвіст.
Тимур віддав перевагу костюмові у світлих тонах - чоловік красується в білих штанях і сорочці, а також світло-сірому піджаку. Він ніжно обіймає дружину за талію і обидва вони променисто посміхаються на камеру.
"Мама з Татом на вихід..." - підписала кадр Єфросиніна.
Маша Єфросиніна з чоловіком підкорили стильним виходом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловери засипали пару шквалом компліментів в коментарях.
Скріншот коментарів
Раніше Маша Єфросиніна відповіла на звинувачення в пластиці і показала свого "хірурга".