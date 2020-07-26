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Красиві і щасливі: Маша Єфросиніна з чоловіком вийшли у світ в стильних вбраннях

Неділя 26 липня 2020 15:22
Красиві і щасливі: Маша Єфросиніна з чоловіком вийшли у світ в стильних вбраннях
Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Ефектна пара підкорила мережу трендовим луком

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим багато працюють і виховують двох дітей - доньку Нану і сина Олександра. Іноді подружжя дозволяють собі невеликий відпочинок тільки удвох - так, ведуча показала ефектний кадр з коханим.

Вони явно зібралися весело і приємно провести час і позують у стильних вбраннях. Маша обрала розкішне шовкове плаття в підлогу світло-коричневого кольору з довгими рукавами. Модний лук вона доповнила босоніжками на підборах і чорною сумочкою. Крім того, зірка зробила красивий макіяж, а волосся зібрала в хвіст.

Тимур віддав перевагу костюмові у світлих тонах - чоловік красується в білих штанях і сорочці, а також світло-сірому піджаку. Він ніжно обіймає дружину за талію і обидва вони променисто посміхаються на камеру.

"Мама з Татом на вихід..." - підписала кадр Єфросиніна.

Красиві і щасливі: Маша Єфросиніна з чоловіком вийшли у світ в стильних вбраннях

Маша Єфросиніна з чоловіком підкорили стильним виходом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери засипали пару шквалом компліментів в коментарях.

  • Просто вогонь
  • Ви Прекрасні
  • Красива пара, бай Бог щастя
  • Вау, ви чудовий!
  • Які ж ви прекрасні
  • Ви неймовірні
  • Маша, вам дуже пасує чубчик)
  • не Можна бути такими красивими!
  • Маша як вам добре з чубчиком
  • КЛАСНІ.
  • Wow, який витончений стиль
  • які солодкі
  • Дуже красиві! Очі в обох сяють любов'ю!
  • Які ві стильні
  • Дуже стильна і красива пара

Красиві і щасливі: Маша Єфросиніна з чоловіком вийшли у світ в стильних вбраннях

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна відповіла на звинувачення в пластиці і показала свого "хірурга".

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