Красиві і щасливі: Аліна Гросу зачарувала романтичним фото з нареченим

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Весілля співачки відбудеться вже в цьому місяці

Співачка Аліна Гросу не так давно приголомшила своїх прихильників новиною про те, що вона виходить заміж. Зі своїм обранцем вона разом вже чотири роки, проте довго приховувала його, вважаючи за краще не виставляти відносини на публічний огляд. При цьому вона як і раніше не показує в мережі його обличчя. Однак спільними фото все ж ділиться - так, у своєму Instagram артистка опублікувала неймовірно красивий і романтичний кадр з нареченим Олександром.

На знімку пара стоїть в обнімку на траві, а на задньому фоні гарно падають промені сонця, а також відображена веселка. Аліна щасливо посміхається, а обличчя її коханого отвернуто від камери. Співачка одягнена в елегантне плаття міді бежевого кольору і туфлі на підборах.

"Зловили веселку. А як ви проводите вихідні?" - прокоментувала Гросу.

Фото: Аліна Гросу та її наречений Олександр (instagram.com/alina_grosu)

Фолловери виконавиці залишили багато зворушених відгуків, в яких бажають їй щастя в сімейному житті.

"Найщасливіші заечкии, щастя вам"

"Дай Бог вам щастя і любові!"

"Яка краса"

"Чудові"

"Фото шалене"

"Красунчики!!!!))) Такі милі!!!!)))"

"Дівчинка прям конфеточка"

"Жахливо красиво"

"Ви такі милі"

"Дуже гарне фото, вдалий кадр"

"Приємно бачити вас такою щасливою"

"Гарний момент... Схоже на щастя)"

Нагадаємо, хрещена Аліни Гросу Ірина Білик раніше проговорилася про деталі майбутнього торжества. За її словами, весілля відбудеться в червні у Венеції.

Раніше Аліна Гросу вже встигла відгуляти веселий дівич-вечір в Празі, на який запросила своїх подруг. Співачка влаштувала "піжамну вечірку" і позувала разом з дівчатами в шовковому білосніжному халаті і фаті.

Також Аліна Гросу зважилася показати свого обранця шанувальникам, правда, закрила його обличчя на фото. Пара влаштувала романтичний фотосет в столиці Чехії, де Олександр зробив пропозицію коханій.