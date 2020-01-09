"Гарні": розлучена Слава Камінська відпочиває на Балі з відомим актором

Слава Камінська не перестає дивувати своїх шанувальників - після розлучення з чоловіком і батьком її двох дітей Едгаром Камінським вона розповідала в інтерв'ю, що у неї вже є нові відносини. Однак розкривати особистість нового коханого зірка поки що не стала. Пізніше на дні народження дітей вона вразила всіх поцілунком з екс-чоловіком - але схоже, що про возз'єднання сім'ї мова все ж не йде. Зараз артистка з дітьми полетіла на відпочинок на острів Балі - як виявилося, не одна!

На своїй сторінці в Instagram Слава ділиться фото з канікул біля океану. І якщо на перших кадрах була лише вона і її діти - син Леон і дочка Лаура, то на свіжому знімку з'явилася нова дійова особа - відомий український актор Павло Вишняков. Більш того, на фото він несе маленьку Лауру на плечах, а та смішно показує язик.

"У мене теж ноги втомилися, але все краще дітям", - з гумором прокоментувала чарівний кадр Камінська.

Фото: донька Слави Камінської Лаура і Павло Вишняков (instagram.com/babaslavka)

У розділі сторіс свого аккаунта вона показала ще декілька фото і відео з поїздки до мавп і відпочинку в готелі, і на них також присутній Вишняков, у якого явно прекрасні стосунки з дітьми співачки.

Фото: Слава Камінська з дітьми відпочиває на Балі (instagram.com/babaslavka)

Слава ніяк не пояснює, які саме у неї стосунки з актором - новий роман, або ж просто дружба. Заінтриговані шанувальники активно діляться емоціями в коментарях і зазначають, що вони добре виглядають разом і дуже красива пара.

А вони схожі

Слава молодець) гарний чоловік)

Классс

Який чоловік. Сподіваюся, Ваш

А я знала що ви разом, "хто зверху" так дивилися один на одного) красива пара щастя вам

Як я рада за Вас, якщо це те про що я думаю

Та лааааадно, ось прям дууже рада, гідний чоловік, якщо це роман)

Дуже гарне фото!

Красиві

Хороший мужик, правильний вибір!

Славочка, Ви краса!

У Лаури відмінний смак

Схоже, у Славки новий залицяльник;) молодчинка

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів зачарувала яскравими фото з відпочинку з дітьми на острові Балі.