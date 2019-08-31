ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Такі гарні: Катя Осадча у сукні-вишиванці зачарувала літніми фото з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.08.2019 - 13:24
Такі гарні: Катя Осадча у сукні-вишиванці зачарувала літніми фото з чоловіком
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведуча показала атмосферні фото з сімейного свята

Нещодавно чоловік української теледіви Каті Осадчої, ведучий та актор Юрій Горбунов відсвяткував свій день народження - 24 серпня йому виповнилося 49 років. Як любляча дружина, вона зворушливо привітала чоловіка в мережі і звичайно ж, влаштувала йому милий сюрприз вдома. Судячи з усього, святкування влаштували трохи пізніше - на останніх вихідних цього літа. На своїй сторінці в Instagram Катя поділилася дуже світлими і душевними фото з сімейного свята.

На першому кадрі щасливі подружжя зображені разом - Осадча сидить, а Горбунов стоїть поруч, вони ніжно обіймають один одного і променисто посміхаються на камеру. Парочка обрала вбрання білого кольору - іменинник довгі шорти та сорочку, а от Катя приміряла ефектне плаття-вишиванку.

Такі гарні: Катя Осадча у сукні-вишиванці зачарувала літніми фото з чоловіком

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Наряд авторства відомого дизайнера Юлії Магдич завдовжки трохи вище коліна, на відміну від традиційних суконь в підлогу, а пояс вигідно підкреслює витончену талію ведучої.

Такі гарні: Катя Осадча у сукні-вишиванці зачарувала літніми фото з чоловіком

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Також Осадча показала святкове оформлення - накритий у дворі на свіжому повітрі стіл, затишні зони відпочинку з кріслами і розстеленим на траві килимом і гостей заходу.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували свято в саду (instagram.com/kosadcha)

"Чудове літо, чудове свято. Нехай ці атмосферні фото залишаться на згадку тут. дякую за атмосферу! Моя вишиванка білим по білому @yuliya_magdych", - прокоментувала Катерина.

Такі гарні: Катя Осадча у сукні-вишиванці зачарувала літніми фото з чоловіком

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували свято в саду (instagram.com/kosadcha)

Підписники засипали пару компліментами, відзначаючи, що вони виглядають дуже щасливими, а також захоплюючись образом Осадчої.

  • Катю, Ви дуже гарна жінка. З годиною стаєте ще привабливішою, вік вас лише прикрашає. Так природня, без тюнінгу....
  • Такі теплі і сонячні фото. Дуже шкода, що літо кінчається. Щастя вам, Ви такі милі
  • Дуже красива пара!
  • Ви такі гарні та щасливі!!! Хай так буде завжди!!!
  • Це дуже красиво
  • Ви дуже гарні вдвох, з Юрою) Дуже гармонійно виглядаєте разом!) Хто б подумавши колись? А, щоб ви були щасливі багато років разом!)
  • все красиво ..все чудово..і ви в двоем милі вкусняшки...фотки клас
  • Ваша любов один до одного просто заряджає ,навіть з фото.Молодці.
  • @kosadcha який у Вас шикарний образ!
  • Яка ви чудова i гармонійна пара!!! Так тримати!!!

Такі гарні: Катя Осадча у сукні-вишиванці зачарувала літніми фото з чоловіком

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча в ефектному червоному вбранні поскаржилася на роботу нової Ради з журналістами.

Також Катя Осадча навідалася на роботу до чоловіка Юрія Горбунова. Ведуча прийшла в один із київських театрів, щоб підтримати чоловіка та його колег, а також насолодитися виставою, в якій той грає.

"Дружина все контролює": Осадча навідалася на роботу до Горбунову Неймовірно: Горбунов похвалився милим сюрпризом на день народження (відео)
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся