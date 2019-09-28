"Красиво і незвично": ефектна Катерина Кухар прикрасила обкладинку глянцю

Чарівна і гостра на язичок прима-балерина і суддя шоу Танці з зірками Катерина Кухар останнім часом також вражає своїми талантами моделі. Так, нещодавно артистка блищала на сайті Vogue Італія в об'єктиві камери українського фотографа Вадима Яцуна. Тепер же ефектна танцівниця прикрасила обкладинку українського глянцевого видання Marie Claire.

Декількома фото Катерина поділилася на своїй сторінці в Instagram. На обкладинці вона з'явилася в незвичайному для себе образі - сукні з пишними рукавами і жабо, а також шкіряними вставками. Крім того, Кухар зробили яскравий макіяж з вираженими стрілками і червоною помадою, а волосся вклали красивими локонами.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

На ще одному кадрі балерина з'явилася більш ніжною і домашньою - вона позує в теплій сукні без рукавів, чорних колготках і білих півчобітках. На цей раз волосся ефектною красуні зібрані а макіяж на її обличчі більш світлий і природний.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Знаходжу безмежний талант в людях, які вміють розкривати в тобі нові грані і "таємні кімнати", про які ти й не здогадуєшся .... Кожне нове інтерв'ю або спецпроект — немов перехід до нового етапу життя....і для мене, це певна догма! Спілкуючись, я не просто заново переживала історії зі свого життя, я глянула на них "по-новому" і несподівано для самої себе знайшла в них відповіді на давно забуті питання......Ось він — ТАЛАНТ інтерв'юера... Спасибі, команді @marieclaire_ua за класні образи, танці та позитивний заряд емоціями!" - поділилась Кухар враженнями від зйомки.

Захоплені підписники обсипали Катерину хвилею компліментів.

Ух ти!!! Така маленька,стройненькая і гарненька.

вау! яка ві круууутааааа! 2 фотка мі-мі-мі

Крутий образ! Образ у стилі Емі Вайнхаус)

Вау, не впізнав одразу

найкрасивіша обкладинка...евер

Дуже красиво і не зазвичай

Чудова жінка

Гарна дівчина

А це взагалі законно бути такою красивою?

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, щаслива Катерина Кухар похвалилася значимим досягненням. Справа в тому, що США дали їй візу категорії "О-1" - віза для осіб з екстраординарними або видатними здібностями.

Раніше Катерина Кухар поділилася враженнями від весілля на Танцях з зірками 2019.