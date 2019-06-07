Красива жінка: Леся Нікітюк блиснула фігурою в маминому платті 1976 року

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Сукня мами Лесі Нікітюк отримала друге життя

Леся Нікітюк продовжує балувати свою багатомільйонну армію шанувальників яскравими образами зі зйомок нового сезону програми "Хто зверху?" на "Новому каналі". Зазначимо, що відома телеведуча ніколи не упускає можливості похвалитися перед фанатами стрункою фігурою, стилем і "нескінченними" луками. Не став винятком і черговий день зйомок популярної програми. Нагадаємо, що співведучим Лесі по шоу є Сергій Притула.

Тільки на цей раз Нікітюк показала шанувальникам дійсно щось унікальне, а саме – безпосередньо сам процес створення її нарядів. Леся продемонструвала відразу два образи. Видно, що наряди ще недороблені: десь стирчать нитки, щось не пришито до кінця і т. д. Але в цьому і полягає унікальність кадрів. Більш того, телеведуча також показала людей, причетних до створення її яскравих образів.

На одному з відео Леся позує в ультра модному комбінезоні жовтого кольору з брюками-кльош і оригінально оформленою зоною декольте.

Сама Леся також в захваті від новинки.

"Неймовірний комбез... Красива жінка", - коментує вона відео, милуючись собою в дзеркалі.

Леся Нікітюк в комбінезоні (скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)

Далі Нікітюк показала унікальне плаття, яке носила її її мама в молодості. За словами Лесі, плаття було куплено ще в 1976 року. Зараз його перешивають і вдихають у нього друге життя. Сукню трохи освіжать, додадуть до неї чорний пояс. І в ньому Леся також прийде на зйомках шоу "Хто зверху?"

Леся Нікітюк в перешитій маминій сукні (скріншот: instagram.com/lesia_nikituk)

Також Леся забавно коментує свої відео. Показала сліди від засмаги і синці після зйомок попередніх випусків, розповіла про приховану гумку в сукні. Відповідне відео з'явилися в twitter-блозі MyGlamWish.

Телеведуча Леся Нікітюк поділилася унікальним бекстейдж-відео і показала, як їй шиють костюми для шоу #ХтоЗверху У центрі уваги - мамине плаття 1976 року #ЛесяНикитюк #fashionlook #outfit #style pic.twitter.com/qcN0AytfcN — MyGlamWish (@glam_wish) June 7, 2019

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в сукні "жриці" викликала захоплення у шанувальників. Телеведуча блиснула стрункими ніжками в короткій сукні.

Також відзначимо, що в одному з випусків з'явиться Джамала. Співачка вже встигла викликати ажіотаж у мережі появою в популярному шоу.