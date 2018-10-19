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"Гарна навіть без тонни косметики": Осадча прогулялася по Києву без макіяжу

Lite » Зірки 19.10.2018 - 10:05
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Співачка показала шанувальникам, як виглядає без косметики

Українська журналістка і ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча, яка раніше висловила захоплення від походу з Горбуновим на концерт U2, виклала в Instagram фото з вулиці, на якому вона демонструє себе без макіяжу.

"Яка прекрасна в цьому році осінь! Сьогодні знайшла між справами годину часу і просто сама гуляла по парку. Прекрасна пора!" - написала під постом телеведуча.

&quot;Гарна навіть без тонни косметики&quot;: Осадча прогулялася по Києву без макіяжу

&quot;Гарна навіть без тонни косметики&quot;: Осадча прогулялася по Києву без макіяжуФото: (instagram.com/kosadcha)

Зовнішній вигляд Каті шанувальникам сподобався, вони відзначили, що без макіяжу зірка виглядає так само чудово, як і завжди:

"Фото супер";

"Вам гарно без макіяжу";

"Гарна навіть без тонни косметики";

"Класна";

"А мені так навіть більше подобається";

"Красуня";

&quot;Гарна навіть без тонни косметики&quot;: Осадча прогулялася по Києву без макіяжу

Скріншот коментарів: (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що раніше блискуча Осадча підкорила мережу.

Ми писали, що Осадча зворушливо привітала з днем народження старшого сина, якому в цьому році виповнилося 16 років. При цьому Осадча опублікувала архівне фото з маленьким синочком.

Також цікаво: Катя Осадча поділилася з шанувальниками ніжним сімейним знімком.

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