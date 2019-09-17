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"Гарна родина!" Брежнєва в короткому топі відірвалася на яхті з дочкою і сестрою

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Співачка насолодилася поїздкою по озеру Гарда

Віра Брежнєва намагається знаходити у своєму щільному графіку час для відпочинку і нехай нечастих, але бажаних і теплих сімейних зустрічей. Співачка зізналася, що провела насичене і продуктивне літо і тепер її чекає не менш гаряча осінь. А поки що артистка вирішила насолодитися сонячними днями в Італії, куди вирушила в компанії сестри, подруг і старшої доньки Соні Кіперман. В instagram вона опублікувала яскраві кадри, зроблені на озері Гарда.

Віра і її сім'я покаталися на білосніжній яхті. Зірка вбралася в короткий білий топ, накинула наверх легку сорочку і воліла джинсові шорти – зручний і стильний розслаблений повсякденний образ!

Співачка опублікувала чорно-білі знімкі, а також у кінці додала яскраве відео – артистка насолоджується моментом, розкинувши руки і підставивши обличчя сонцю.

Віра Брежнєва на озері Гарда (фото: instagram.com/ververa)

"Ти станеш вільним у той момент, коли перестанеш турбуватися про те, що інші думають про тебе." Долистали до останнього відео?" - заінтригувала вона.

Італійські кадри оцінили не тільки шанувальники Віри, але і її друзі і колеги. Так, смайли у вигляді сердечок залишили дизайнер Катя Сільченко та співачка Анна Сєдокова. Не втрималася від коментаря і дружина Дмитра Монатіка, Ірина Демічева.

  • Як завжди прекрасна
  • Верунчик, ти шикарна
  • Яка гарна сім'я
  • Відпочивайте по повній, насолоджуйтеся
  • Круто
  • Незвичайно красива Вірочка
  • Шикарні дівчата
  • Найкраща
  • Які нереальні кадри!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що цього літа Віра Брежнєва перший раз покаталася на вейксерфі і поділилася враженнями від екстремального спорту.

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