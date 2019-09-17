"Гарна родина!" Брежнєва в короткому топі відірвалася на яхті з дочкою і сестрою

Співачка насолодилася поїздкою по озеру Гарда
Віра Брежнєва намагається знаходити у своєму щільному графіку час для відпочинку і нехай нечастих, але бажаних і теплих сімейних зустрічей. Співачка зізналася, що провела насичене і продуктивне літо і тепер її чекає не менш гаряча осінь. А поки що артистка вирішила насолодитися сонячними днями в Італії, куди вирушила в компанії сестри, подруг і старшої доньки Соні Кіперман. В instagram вона опублікувала яскраві кадри, зроблені на озері Гарда.
Віра і її сім'я покаталися на білосніжній яхті. Зірка вбралася в короткий білий топ, накинула наверх легку сорочку і воліла джинсові шорти – зручний і стильний розслаблений повсякденний образ!
Співачка опублікувала чорно-білі знімкі, а також у кінці додала яскраве відео – артистка насолоджується моментом, розкинувши руки і підставивши обличчя сонцю.
Віра Брежнєва на озері Гарда (фото: instagram.com/ververa)
"Ти станеш вільним у той момент, коли перестанеш турбуватися про те, що інші думають про тебе." Долистали до останнього відео?" - заінтригувала вона.
Італійські кадри оцінили не тільки шанувальники Віри, але і її друзі і колеги. Так, смайли у вигляді сердечок залишили дизайнер Катя Сільченко та співачка Анна Сєдокова. Не втрималася від коментаря і дружина Дмитра Монатіка, Ірина Демічева.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що цього літа Віра Брежнєва перший раз покаталася на вейксерфі і поділилася враженнями від екстремального спорту.