Красива пара: Влад Яма зробив несподіване зізнання про кохану дружину

Останнім часом відомий український танцівник і хореограф Влад Яма став частіше ділитися з шанувальниками моментами зі свого особистого життя і публікувати фото з дружиною Ліліаною і синочком, хоча обличчя малюка він продовжує приховувати. Новим фото на своїй сторінці в Instagram артист викликав хвилю розчулення у підписників.

На зворушливому знімку Ліліана щасливо дивиться в об'єктив, обіймаючи чоловіка за шию, а той ніжно цілує її.

Яма також зробив несподіване зізнання про кохану - виявляється, вона і зовні, і характером схожа на його маму.

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)

"Є теорія про те, що всі чоловіки підсвідомо вибирають супутниць, схожих на своїх матерів. Лише через кілька років (прекрасних, душевних, романтичних, а інколи і неймовірних) відносин з @liliya_yama я зрозумів, що в моєму випадку... в цьому є частка правди. Ліліана дійсно має деякі схожі з Мамою риси в зовнішності, і навіть трошки в характері. Люблю!" - поділився хореограф.

Підписники відзначили, що Влад і Ліля - дуже красива пара, і залишили безліч розчулених коментарів, бажаючи їм любові і щастя на довгі роки.

"Найкрасивіша пара шоу бізу)))"

"Яка ви гарна пара"

"Ви просто крутезні, дуже гарна пара"

"Чудові! Любові і розуміння вам!"

"Дуже гарна пара"

"Мимишные"

"Ви обидва прекрасні!"

"Здоров'я і довгих років у кохання!"

"Такі крутишки"

"Дружина красоточка"

"Дружина у вас дуууже красива. Ви дуже гарно смотретесь разом. Бажаю вам ще донечку і щоб була схожа на мамуся"

Нагадаємо, Влад Яма з дружиною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині.

Ми також писали, що Влад Яма заснував "тріо-блискучі" на відпочинку в Туреччині.

До речі, Влад Яма вразив мережу відео з Наталею Могилевською. Танцюрист і хореграф продемонстрував свої співочі таланти.