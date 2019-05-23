ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Красива пара: Влад Яма зробив несподіване зізнання про кохану дружину

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.05.2019 - 09:29
Красива пара: Влад Яма зробив несподіване зізнання про кохану дружину
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Хореогаф також поділився неймовірно ніжним фото з дружиною

Останнім часом відомий український танцівник і хореограф Влад Яма став частіше ділитися з шанувальниками моментами зі свого особистого життя і публікувати фото з дружиною Ліліаною і синочком, хоча обличчя малюка він продовжує приховувати. Новим фото на своїй сторінці в Instagram артист викликав хвилю розчулення у підписників.

На зворушливому знімку Ліліана щасливо дивиться в об'єктив, обіймаючи чоловіка за шию, а той ніжно цілує її.

Яма також зробив несподіване зізнання про кохану - виявляється, вона і зовні, і характером схожа на його маму.

Красива пара: Влад Яма зробив несподіване зізнання про кохану дружину

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)

"Є теорія про те, що всі чоловіки підсвідомо вибирають супутниць, схожих на своїх матерів. Лише через кілька років (прекрасних, душевних, романтичних, а інколи і неймовірних) відносин з @liliya_yama я зрозумів, що в моєму випадку... в цьому є частка правди. Ліліана дійсно має деякі схожі з Мамою риси в зовнішності, і навіть трошки в характері. Люблю!" - поділився хореограф.

Підписники відзначили, що Влад і Ліля - дуже красива пара, і залишили безліч розчулених коментарів, бажаючи їм любові і щастя на довгі роки.

  • "Найкрасивіша пара шоу бізу)))"
  • "Яка ви гарна пара"
  • "Ви просто крутезні, дуже гарна пара"
  • "Чудові! Любові і розуміння вам!"
  • "Дуже гарна пара"
  • "Мимишные"
  • "Ви обидва прекрасні!"
  • "Здоров'я і довгих років у кохання!"
  • "Такі крутишки"
  • "Дружина красоточка"
  • "Дружина у вас дуууже красива. Ви дуже гарно смотретесь разом. Бажаю вам ще донечку і щоб була схожа на мамуся"

Нагадаємо, Влад Яма з дружиною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині.

Ми також писали, що Влад Яма заснував "тріо-блискучі" на відпочинку в Туреччині.

До речі, Влад Яма вразив мережу відео з Наталею Могилевською. Танцюрист і хореграф продемонстрував свої співочі таланти.

Ось це блиск! Влад Яма заснував "тріо-блискучі" (фото) Влад Яма з дружиною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині (відео)
Новини України Влад Яматанцор
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся