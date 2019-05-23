Красива пара: Влад Яма зробив несподіване зізнання про кохану дружину

Хореогаф також поділився неймовірно ніжним фото з дружиною
Останнім часом відомий український танцівник і хореограф Влад Яма став частіше ділитися з шанувальниками моментами зі свого особистого життя і публікувати фото з дружиною Ліліаною і синочком, хоча обличчя малюка він продовжує приховувати. Новим фото на своїй сторінці в Instagram артист викликав хвилю розчулення у підписників.
На зворушливому знімку Ліліана щасливо дивиться в об'єктив, обіймаючи чоловіка за шию, а той ніжно цілує її.
Яма також зробив несподіване зізнання про кохану - виявляється, вона і зовні, і характером схожа на його маму.
Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)
"Є теорія про те, що всі чоловіки підсвідомо вибирають супутниць, схожих на своїх матерів. Лише через кілька років (прекрасних, душевних, романтичних, а інколи і неймовірних) відносин з @liliya_yama я зрозумів, що в моєму випадку... в цьому є частка правди. Ліліана дійсно має деякі схожі з Мамою риси в зовнішності, і навіть трошки в характері. Люблю!" - поділився хореограф.
Підписники відзначили, що Влад і Ліля - дуже красива пара, і залишили безліч розчулених коментарів, бажаючи їм любові і щастя на довгі роки.
Нагадаємо, Влад Яма з дружиною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині.
Ми також писали, що Влад Яма заснував "тріо-блискучі" на відпочинку в Туреччині.
До речі, Влад Яма вразив мережу відео з Наталею Могилевською. Танцюрист і хореграф продемонстрував свої співочі таланти.