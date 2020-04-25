Красива пара: Лілія Подкопаєва зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Лілія Подкопаєва нечасто радує шанувальників сімейними кадрами. У вересні минулого року екс-гімнастка народила своєму чоловікові, бізнесменові Ігорю Дубінському дочка Евеліну - дівчинку назвали на честь прабабусі. Разом з двома дітьми спортсменки від попереднього шлюбу вони живуть у США в місті Атланта, але регулярно відвідують Україну. 25 квітня чоловік Лілії святкує день народження і з такого приводу вона поділилася в Instagram неймовірно ніжними фото з коханим.

На знімку пара зображена біля підніжжя сходів в гарних вбраннях - Лілія в елегантній чорній сукні, а Ігор в класичному темно-синьому костюмі. Вони зворушливо обіймають один одного і виглядають дуже щасливими. До речі, обидва раніше розповідали в інтерв'ю, що в них було кохання з першого погляду.

Фото: Лілія Подкопаєва з чоловіком (instagram.com/podkopayeva_official)

"Дорогий Ігор Дубинський, будь завжди! щасливий і повний сил, так багато всього попереду. бажаю тобі безліч прекрасних і яскравих життєвих миттєвостей! вірних людей поруч! нехай все обов'язково станеться! happy birthday! LOVE", - присвятила чоловікові теплі слова Подкопаєва.

Фото: Лілія Подкопаєва з чоловіком (instagram.com/podkopayeva_official)

Шанувальники приєдналися до привітань і залишили душевні коментарі цій прекрасній парі.

Яка красива пара

Вітаю з іменинником! Здоров'я і ще раз здоров'я

З Днем Народження! Любові і щастя вашій родині!

З днем народження, шикарна пара, бажаємо любові і океан щастя

З днем народження

Вітаю з іменинником! Нехай все в його житті збудеться! Вам любові і щастя!

Яка, все таки, красива пара!!!! З іменинником!!! Імениннику Здоров'я, Успіхів та всіх Благ!!!!

Ви пара love

Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва зачарувала ніжністю з чоловіком на домашньому кадрі.