Красива пара: Лілія Подкопаєва зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Гімнастка поділилася ніжними фото з коханим в день його народження
Лілія Подкопаєва нечасто радує шанувальників сімейними кадрами. У вересні минулого року екс-гімнастка народила своєму чоловікові, бізнесменові Ігорю Дубінському дочка Евеліну - дівчинку назвали на честь прабабусі. Разом з двома дітьми спортсменки від попереднього шлюбу вони живуть у США в місті Атланта, але регулярно відвідують Україну. 25 квітня чоловік Лілії святкує день народження і з такого приводу вона поділилася в Instagram неймовірно ніжними фото з коханим.
На знімку пара зображена біля підніжжя сходів в гарних вбраннях - Лілія в елегантній чорній сукні, а Ігор в класичному темно-синьому костюмі. Вони зворушливо обіймають один одного і виглядають дуже щасливими. До речі, обидва раніше розповідали в інтерв'ю, що в них було кохання з першого погляду.
Фото: Лілія Подкопаєва з чоловіком (instagram.com/podkopayeva_official)
"Дорогий Ігор Дубинський, будь завжди! щасливий і повний сил, так багато всього попереду. бажаю тобі безліч прекрасних і яскравих життєвих миттєвостей! вірних людей поруч! нехай все обов'язково станеться! happy birthday! LOVE", - присвятила чоловікові теплі слова Подкопаєва.
Фото: Лілія Подкопаєва з чоловіком (instagram.com/podkopayeva_official)
Шанувальники приєдналися до привітань і залишили душевні коментарі цій прекрасній парі.
Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)
Нагадаємо, Лілія Подкопаєва зачарувала ніжністю з чоловіком на домашньому кадрі.