Красива пара: Леді Гага з бойфрендом зворушила мережу новим романтичним фото

Леді Гага тільки нещодавно, нарешті, розставила всі крапки над "і" щодо свого особистого життя. Зірка продемонструвала світу нового обранця. Вперше пара вийшла у світ на грандіозному концерті в честь Суперкубка-2020, де виступили Шакіра і Дженніфер Лопес. Леді Гага прийшла на захід під руку зі своїм новим бойфрендом, яким виявився Майкл Поланскі.

Леді Гага з хлопцем (фото: instagram.com/ladygaga)

Пізніше вдалося з'ясувати, що хлопець – вельми завидний наречений. Мільйонер і випускник Гарварду, відомий філантроп і генеральний директор компанії Parker Group – тільки завдяки цьому опису шанувальники артистки схвалили нового хлопця своєї улюблениці. Кожне фото парочки викликає масу позитивних відгуків. На противагу тим, що сипалися на Гагу в часи її "романа" з Бредлі Купером.

Закохані не приховують почуттів (фото: instagram.com/ladygaga)

У мережі вже з'явилася маса подробиць знайомства пари. Так, вони зустрілися в грудні минулого року, і між ними одразу пробігла та сама іскра. Відносини Леді Гаги і Майкла Поланскі швидко перейшли в розряд серйозних. Як запевняють знайомі, Гага навіть встигла познайомити нового коханого зі своєю матір'ю Синтією. Ну і для своїх фоловерів вона тішить.

Так, на День всіх закоханих Гага зробила романтичний пост у своїй манері. Вона показала фото, де позує разом з Майклом. Парочка обіймається, явно задоволена один одним. "Щасливого дня Святого Валентина!! "Дитинко, я вся в помаді?" Щасливого дня всім моїм монстрам!!! Я люблю вас!!!", – написала зірка.

Нове фото пари (фото: instagram.com/ladygaga)

Але не тільки 14-е лютого – привід для романтичних постів. Кілька годин тому на сторінці Гаги з'явилося новий доказ достовірності почуттів відомої співачки до бойфренду. Майкл і Гага позують на тлі розкішного морського пейзажу. Хлопець ніжно обіймає Гагу, а вона виглядає спокійною і щасливою. Розчулені фолловери буквально засипали свою улюбленицю коментарями:

Ви склали гарну пару!

Ви двоє неймовірно милі!

Так щаслива за тебе, ангел!

О боже, я плачу...

Що ж, співачка однозначно заслужила своє щастя.