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"Гарна наречена": Лілія Ребрик зачарувала фото у весільній сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.10.2019 - 10:32
"Гарна наречена": Лілія Ребрик зачарувала фото у весільній сукні
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка приміряла весільне вбрання під час зйомок серіалу

Телеведуча і акторка Лілія Ребрик відмінно поєднує сім'ю і кар'єру, встигаючи зніматися в ранковому шоу і серіалах, а також грати в театрі, і при цьому приділяти час коханому чоловікові Андрію Дикому і двом дочкам. Вона дуже любить прогулянки з чоловіком на природі - так, днями пара відвідала парк Феофанія і влаштувала там романтичний фотосет. Тому артистка вельми здивувала фанів новим фото в своєму Instagram, адже на ньому вона постала ... у весільній сукні!

Втім, інтрига швидко розкривається - адже кадр був зроблений під час зйомок серіалу "Великі вуйки". На ньому Лілія зображена в образі своєї героїні Ірки разом з її кіношним коханим Штефком. Пара стоїть біля сільського будинку у білих весільних вбраннях, взявшись за руки. На Ребрик - красиве весільне плаття в підлогу з відкритими плечима, а також фата.

"Великі Вуйки" Як вам? Діліться враженнями))). Як гадаєте, моя героїня Ірка вийде заміж за Штефка?" - прокоментувала фото актриса.

&quot;Гарна наречена&quot;: Лілія Ребрик зачарувала фото у весільній сукні

Фото: Лілія Ребрик в серіалі Великі вуйки (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники захоплюються красою Лілії і діляться своєю думкою щодо розвитку подій в серіалі.

  • Класний серіал!!! Дивлюся зараз. Я думаю, що вона вийде заміж за нього!
  • Так
  • Ух, які!
  • Ти дуже красива
  • Мені дуже сподобався)) зараз в повторі дивлюся))
  • Краса
  • Гарна наречена)))
  • Дуже класне , дивлюсь і не можу щоб не посміхатися
  • Ліля,ви ,як завжди, красотуля!
  • Немає лиличка !!! Не вийдеш , ти вже заміжня!!!!! Хи Хи!!
  • Лілія ,ви найкраща з актрис, я вас дуже люблю за вашу щирість

&quot;Гарна наречена&quot;: Лілія Ребрик зачарувала фото у весільній сукні&quot;Гарна наречена&quot;: Лілія Ребрик зачарувала фото у весільній сукні

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик розповіла про свої секрети краси і стрункості.

Раніше Лілія Ребрик в розкішному вбранні вийшла у світ з чоловіком Андрієм Диким.

Скільки щастя! Лілія Ребрик замилувала запальним танцем чоловіка з донькою Діти – кращий тренажер: Лілія Ребрик розповіла про секрети краси і стрункості
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