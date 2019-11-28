Красива і справжня: Ганна Різатдінова у спідній білизні знялася для модного глянцю

Олімпійська медалістка Ганна Різатдінова завершила свою участь у шоу Танці з зірками 2019 - гімнастка впевнено дійшла до фіналу, однак у підсумку все ж упустила перемогу - тріумфаторами стала пара Мішина Ксенія і Женя Кіт. Як зазначила спортсменка, їй було складно прийняти поразку, проте вона вдячна всім, хто вболівав і голосував за її пару з Олександром Прохоровим. Тепер у неї з'явилося більше вільного часу і Ганна вже встигла взяти участь в ефектній модній зйомці.

Різатдінова знялася для грудневого випуску глянцевого видання Harper's Bazaar Ukraine. Кількома кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, також пару фото з'явилися в записі фотографа Ані Іконникової.

Ганна постала на знімках в ніжному і дещо відвертому образі - знаменитість позувала в спортивній нижній білизні і з зібраними в хвіст волоссям.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Також вона приміряла чорне боді і білу напівпрозору сорочку, а також бежевий спортивний костюм і білу атласну ночнушку.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

На всіх кадрах Різатдінова постала з серйозним і замисленим виразом обличчя і з нюдовим макіяжем.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/aniaikonnikova1)

Шанувальники зазначили в коментарях, що на знімках Ганна дуже красива і ніжна, а також щира і справжня, і залишили безліч компліментів.

Яка ж Ви гарна, прекрасна фігура, як і ноги

Красуня

Ти всеодно краща

Аняяяя!!!!! Найкраще твоє фото!!!! Захват

Така інша і така прекрасна

Розумниця, красуня,буть щаслива

Ганнуся ви найкраща

Шикарні

Яка гарна і справжня!!!

Приголомшлива

Така лапочка

Очманіти,,, до чого чудове фото!!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, раніше Різатдінова, Мішина та Булітко чесно зізналися, з ким би хотіли танцювати.