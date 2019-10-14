"Гарна дівчинка": Тоня Матвієнко показала, як виглядала в 14 років

Тоня Матвієнко згадала своє дитинство і показала шанувальникам, яким вона була підлітком
Українська співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно зворушливо привітала маму з днем народження, показала своїм шанувальникам фотографії 24-річної давнини, коли їй було всього 14 років. Дані знімки артистка виставила на своїй сторінці в Instagram.
На одній фотографії Тоня сидить одна, а на другій вона тримає біля себе собаку.
Тоня Матвієнко показала дитяче фото в 14 років (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
"Ось така я була в 14 років", - написала співачка під фотографіями.
Користувачі мережі також прокоментували підліткові фото Тоні.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Тоня Матвієнко презентувала пісню про зародження почуттів з Мірзояном.
Раніше повідомлялося про те, що Тоня Матвієнко отримала нагороду за сумлінне служіння Україні.