"Гарна дівчинка": Тоня Матвієнко показала, як виглядала в 14 років

Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Тоня Матвієнко згадала своє дитинство і показала шанувальникам, яким вона була підлітком

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно зворушливо привітала маму з днем народження, показала своїм шанувальникам фотографії 24-річної давнини, коли їй було всього 14 років. Дані знімки артистка виставила на своїй сторінці в Instagram.

На одній фотографії Тоня сидить одна, а на другій вона тримає біля себе собаку.

Тоня Матвієнко показала дитяче фото в 14 років (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Ось така я була в 14 років", - написала співачка під фотографіями.

Користувачі мережі також прокоментували підліткові фото Тоні.

Красуня;

Зачаровує вдумливість! Ви хороша була, а зараз просто прекрасна! Обожнюю вашу сім'ю і творчість вашої родини. Ви приклад нашої української родини! Божої ласки!

Красива дівчинка;

Дуже цікава дівчинка, симпатична. З святом Покрови Пресвятої Богородиці. Я дуже люблю ваші пісні. Нехай Богородиця покривом береже тебе і твою маму для вічної української пісні. Дуже хочеться нових ваших пісень. Велике спасибі;

Спробуйте поміняти колір волосся. Блондинкою не дуже;

Дуже красива і природна, потрібно повертати природний колір волосся, він, безперечно, дуже підходить, просто вау;

Гарненька!!!

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Тоня Матвієнко презентувала пісню про зародження почуттів з Мірзояном.

Раніше повідомлялося про те, що Тоня Матвієнко отримала нагороду за сумлінне служіння Україні.