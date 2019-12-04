Красуня: Санта Дімопулос у відвертій сукні захопила формами після пологів

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос нещодавно стала мамою вдруге - 14 вересня співачка народила доньку Софію в одній з клінік Монако. Батьком дівчинки є нинішній чоловік артистки Ігор Кучеренко, також вона виховує 11-річного сина Даніеля від телеведучого Андрія Джеджули. Сімейство вже повернулося в Київ і Санта навіть приступила до роботи - вона погодилася стати ведучою світського заходу.

І хоча раніше артистка скаржилася, що за час вагітності набрала 15 кілограмів, зараз вона виглядає просто чудово - доказом чого служить свіжий знімок в її Instagram. Дімопулос поділилася фото зі свого першого світського виходу після пологів - вона позує в елегантному чорному вечірньому платті з оголеною частиною спини. Облягаючий наряд дозволяє переконатися, що знаменитість вже повернула собі відмінні форми і може похвалитися вражаючою стрункістю.

"Сьогодні я веду відкриття приголомшливо красивого місця", - зазначила Санта.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Користувачі мережі обсипали екс-"виагрянку" компліментами, захоплюючись її красою і стрункістю.

Незвичайно гарна!

Ух ти! Яка красива матуся

Уууххх красива

Санта, ви прекрасні, і сукня

Тростиночка

Так подобається ця зачіска

Неймовірна

приголомшливо красива Санта

Незвичайне плаття

принцесссаа

Неймовірно красива

Класно виглядаєте!!! Удачі!!!

Просто шикарно виглядаєте

І знову худиш! Шикарна !

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, що Санта Дімопулос в довгій сукні-вишиванці показала душевне фото з донечкою Софією.