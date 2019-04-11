"Красунчик росте": Лілія Подкопаєва показала змужнілого сина

Користувачі мережі прийшли в захват від милого фото
Знаменита українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка 40-річна Лілія Подкопаєва зовсім нещодавно порадувала шанувальників новиною про те, що вона вагітна і стане мамою втретє. Важливу новину повідомила українська ведуча Катя Осадча - вона опублікувала на своїй instagram-сторінці спільне фото, на якому поряд з ведучою "Світського життя" позують Подкопаєва зі своїм нареченим, бізнесменом Ігорем Дубинським. Спортсменка не поспішає ділитися подробицями, однак вирішила показати фанам, як подорослішав її син Вадим.
На своїй сторінці в Instagram Лілія опублікувала чарівне фото 14-річного хлопця з їх собакою, французьким бульдогом. Мила парочка сидить на сходах, при цьому хлопчик ніжно обіймає чотириногого друга. Нагадаємо, що знаменитість виховує двох дітей: прийомного сина Вадима (народився у 2005 році) та доньку Кароліну, яку гімнастка народила в листопаді 2006 року.
"Собака -тепле чотирилапе щастя", - прокоментувала Подкопаєва.
Син Лілії Подкопаєвої Вадим (фото: instagram.com/podkopayeva_official))
Підписники вилили хвилю розчулення в коментарях і зазначили, що Вадим помітно подорослішав і росте справжнім красенем. До речі, серед коментаторів можна помітити і зірок українського шоу-бізнесу - таких, як Леся Нікітюк та Ольга Цибульська.
Ігор Дубинський, Лілія Подкопаєва та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Раніше вагітна Лілія Подкопаєва блиснула розкішним образом в костюмі від українського дизайнера.
До речі, до цього Лілія Подкопаєва відпочила на розкішних білосніжних пляжах Майамі, США. Звідки спортсменка показала підтягнуту фігуру в білому бікіні. До речі, фото було зроблено на початку березня. На ньому не видно животик Подкопаєвої, так як гімнастка стоїть спиною до камери.