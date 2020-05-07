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Козловський несподівано зізнався, як порада дочки Ольги Сумської врятував його розбите серце

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.05.2020 - 15:41
Козловський несподівано зізнався, як порада дочки Ольги Сумської врятував його розбите серце
Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Антоніна Паперна якось допомогла словом своєму другові

Співак Віталій Козловський знає, як пережити нещасливе кохання, про що стало відомо у прямому ефірі в інстаграм програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна».

Свого часу Віталій Козловський пережив розставання з коханою людиною, прийти до тями допомогла порада подруги, акторки та доньки Ольги Сумської, Тоні Паперної.

«У мене було розбите серце. Чув поради від друзів, але найкраще мені допомогло смс-повідомлення від Антоніни Паперної, яка написала коротко: «Віталій, не хвилюйся, все мине, свої від своїх не йдуть». Якщо людина пішла, то відпускай та утішся тим, що вона залишила тебе, дала можливість далі розвиватися і знайти по-справжньому свою людину. Тому я не вправі давати поради, але можу сказати, варто полюбити себе, особливо жінкам. Кожний з нас принижується на стільки, наскільки дозволяє себе принижувати. Є певна міра і вона має десь закінчуватися. Ми робимо помилки, але і аналізуємо їх. Кохання у будь-якому випадку, це завжди перемога, навіть, якщо воно не взаємне», - ділиться співак у прямому ефірі у інстаграм програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна».

Зараз серце Козловського зайняте, хоча і говорити про це він не хоче.

«Щастя любить тишу, найкраще що можна зробити сьогодні - написати нову класну пісню, і подарувати всім, а про особисте треба не розповідати, а переживати його. У мене був період, коли я багато говорив про особисте життя, адже важко тримати це у собі. Але щось ламається невдовзі, і змушує тебе якась сила страждати через ті почуття, які тебе змушували кричати», - говорить Віталій Козловський у прямому ефірі в інстаграм програми «Зірковий шлях».

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський поділився лайфхаками, як "змусити" чоловіка дарувати подарунки.

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Новини України Віталій КозловськийОльга Сумська
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