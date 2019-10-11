В шкірі і ультракороткому міні: зухвала Дорофєєва звела з розуму ідеальними формами

Надя Дорофєєва вміє носити сміливі, зухвалі, відверті, а часом і вельми екстравагантні вбрання. Наприклад, під час першого концертного шоу гурту "Время і Стекло", що відкриває масштабний всеукраїнський тур VISLOVO, вона красувалася на сцені в різних ефектних образах, які нікого не залишили байдужими. Але на цьому сюрпризи від співачки не закінчилися – Надя вирішила порадувати фанів новою гарячою фотосесією.

Зірка опублікувала кілька фото, які, судячи з усього, були зроблені в знімальному павільйоні. На фоні безлічі телевізорів Надя позувала у відвертому образі. На ній: шкіряний корсет, надітий поверх жовтої футболки, шкіряна спідниця-міні екстремально короткої довжини, пікантні колготки з тонкою смужкою посередині і півчобітки лимонного відтінку на широкому й високому каблуці.

В якості аксесуарів співачка вирішила обрати масивний ланцюг, великий золотий браслет і величезні сережки-кільця. Яскравим акцентом в ефектному макіяжі стали губи з помадою глибокого винного відтінку, волосся Надя уклала в легені "пляжні" хвилі. До речі, шанувальники ДоДо помітили, що вона змінила зачіску і повернулася до подовженого каре.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Знімки так вразили шанувальників зірки, що вони не змогли стримати слів захоплення. Фани зазначили, що Наді неймовірно пасує стрижка каре і відповідна укладка. Навіть Оля Полякова вирішили залишити смайли у вигляді язиків полум'я під фото колеги.

Вогонь

Здається, я забула, як дихати. Ти неймовірно красива

Наша ікона стилю

Тобі так іде каре

Надюша чарівна

OMG! Ти так гаряче! Неймовірна красуня

Красуня

Як завжди на висоті

Надя, ти сексі

Яка ж ти красива!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в чорній білизні і високих ботфортах спокусила мережу пікантним знімком.