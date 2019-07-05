"Космічне звучання": стильна Джамала підкорила новою піснею "Крок" (відео)

Пісня записала в дуеті з українським музикантом Максимом Сікаленко
Джамала презентувала шанувальникам дуже приємний сюрприз! Українська співачка записала нову пісню українською мовою під назвою "Крок". Більш того, нова композиція була записана в дуеті з українським музыкнатом Максимом Сікаленко (Cape COD).
Поки що співачка презентувала тільки саму композицію. Хто знає, можливо, незабаром вийде і кліп.
"Ця пісня про закоханість, про момент, коли ти окрилений і тебе переповнюють емоції. Може, почуття не взаємне, але все одно у твоєму серці залишиться його слід, як хвіст комети!" - розповідає про нову пісню Джамала.
Також співачка розповіла, як вирішила записати пісню з Cape COD.
"Я вже давно спостерігаю за творчістю Cape COD. Мені імпонує те, як від релізу до релізу його музика змінюється. Дуже сподобався і останній альбом Макса "Echoes". Тому я зраділа, коли він надіслав інструментальну демоверсію треку і сказав: "раптом тобі прийде ідея якоїсь пісні". Мене настільки надихнуло звучання, що текст і музика прийшли моментально. Записали ми її теж дуже швидко", - пише співачка.
Jamala, Cape Cod - Крок [Lyric Video]
Більше того, за день до презентації відео Джамала вирішила анонсувати його яскравим фото. Так, співачка опублікувала дуже життєрадісне фото з недавньої фотосесії, яка пройшла в лавандовом полі.
На знімку усміхнена і щаслива співачка позує у повітряному платті персикового відтінку. Спідниця сукні оформлена у вигляді трендового сьогодні плісе.
Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники співачки прийшли в захват від її нової композиції:
Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa
Нагадаємо, раніше Джамала показала "кращого друга" синочка Еміра-Рахмана під час сімейної прогулянки. Співачка не тільки зняла фото, але і записала коротке і дуже цікаве відео з сином.
До речі, до цього Джамала показала бекстэйдж відео з барвистої фотосесії серед лаванди.