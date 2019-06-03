"Космічний розмах": стильний Потап в костюмі і краватці заінтригував заявою

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Репер готує для шанувальників "космічний" сюрприз

Популярний продюсер і репер Потап днями повернувся з весільної подорожі. Він насолоджувався нетривалим медовим місяцем в Туреччині зі своєю коханою дружиною Настею Каменських і не втомлювався ділитися з шанувальниками романтичними фотосесіями з курорту. Закохані позувала на пляжі, яхті, під час променадів біля моря і не припиняли зізнаватися в коханні один одному. І ось, 1 червня артисти відлетіли з сонячної Туреччини в рідну Україну, адже у кожного з них були заплановані концерти. Правда, Потап промовчав про те, що він готується до зйомок нового кліпу разом зі своїм гуртом MOZGI. Втім, у свіжій публікації в Instagram репер розсекретив свої грандіозні плани.

Потап здивував шанувальників фото зовсім не властивому йому образі. Він одягнений у класичний піджак по фігурі, білу сорочку, а на шиї у продюсера пов'язаний галстук. На руці – позолочені масивний годинник на шкіряному ремені.

"Ми починаємо працювати над новим відео для гурту MOZGI і на цей раз ми здивуємо вас точно нашим космічним розмахом", - пообіцяв Потап.

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Фото привело в захват шанувальників, але ще більше їх порадувала новина, а деякі коментатори зізналися, що встигли засумувати за спільним фото репера з дружиною.

"Клас!", "А хто б сумнівався, адже справа рук Потапа, ви до чого не доторкуєтеся все перетворює в золото", "Потап як завжди, на висоті", "З нетерпінням чекаємо кліпу!", "Ну, коли вже фоточки з Настею?", "Найкращий!", "Олексій, Ви супер-артист", "Вааау! Чекаємо прем'єру кліпу!" - відзначали коментатори.

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських полонили ефектним фото на яхті.

До речі, Потап і Настя Каменських підкорили мережа пляжним фотосетом і показали, як вони віддаються релаксу в суспільстві один одного.