"Космічна жінка": Лобода блиснула пишними грудьми в Парижі

Зовсім нещодавно Світлана Лобода розбурхувала уми шанувальників гарячими знімками з відпочинку на грецькому відпочинку Міконос, захоплюючи стрункою фігурою в купальнику. Зараз же співачка вирушила в романтичний Париж, де в рамках Тижня моди побувала на показі відомого бренду Balmain.

Для появи на модному заході артистка вибрала ефектний наряд - Світлана блищала в облягаючій блискучій міні-сукні з вражаючим вирізом в районі декольте, прикрашеним білою вишивкою. Пікантна деталь чудово підкреслила пишні груди знаменитості. Стильний образ вона доповнила босоніжками на підборах і маленькою сумочкою.

"Позуючи для Balmain", - підписала Лобода фото в ефектній позі.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Також вона показала спільні кадри з французьким модельєром, художнім керівником модного будинку Balmain з 2011 року Олів'є Рустеном.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Дякую за запрошення і до швидких зустрічей", - зазначила співачка.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фанати засипали улюблену артистку захопленими компліментами в коментарях.

Нереальна, Светик

Вигляд

First class woman

Неземна

Просто шикарна

Ніякої balmain не зрівняється з цими ногами

Ідеальна

Красуня

Космічна Жінка!!!

Просто шикарно виглядаєте

Світла гармата

Дуже!!! total black і червона помада

Просто мега красива! Втім, як завжди!

Обалденная

Як завжди чудова

Дуже красива

Красуня!!! Найкращі вбрання, ідеально продумані образи!!!!!

Прекрасне плаття

І зустрілися два таланту від Бога!!! чекаємо творчого союзу!!

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода вразила шанувальників знімком в купальнику нюдового відтінку з незвичайним принтом.

Раніше Світлана Лобода викликала суперечки в мережі своїм оригінальним сріблястим нарядом з об'ємними руками.