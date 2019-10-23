"Космічна дівчинка": "блискуча" Тіна Кароль розбурхала мережу несподіваною новиною

Тіна Кароль викликає інтерес шанувальників не тільки своїми перевтіленнями в ефірах шоу Танці з зірками 2019 і образами зі світських заходів і концертів, але і майстерно тримає їх у напрузів очікуванні музичних новинок і новин з творчого фронту. Фани завжди з завмиранням серця чекають виходу нових пісень та кліпів, адже останнім часом поп-діва змінила не тільки образ, а й репертуар. Наприклад, у серпні вона випустила кліп на грайливу пісню "Вабити", адже таких композицій давно не було в програмі зірки! Тепер же прихильники завмерли в очікуванні чергового хіта.

На сторінці в Instagram артистка оголосила про прем'єру нової пісні під назвою "Іди на життя". Реліз запланований на 25 жовтня, п'ятницю.

Радісну новину артистка супроводила ефектним портретним фотопостером. На її руках і обличчі можна побачити велику кількість срібних блискіток і шиммера. В макіяжі Тіни традиційно акцент зроблений на червоні губи, на яких, до речі також можна розглянути мерехтливі частинки.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники прийшли в захват як від звістки від свого кумира, так і від зовнішнього вигляду поп-діви. Компліменти в коментарях не вичерпувалися. Також фани обмовилися, що пісня вже прозвучала під час крайнього концерту "Вечірнього кварталу".

Чудова!

Дуже красиво

Нереально красиво! Космос!

Просто неймовірна

Жінка-загадка

Чарівниця

Ти космос

Нереально чарівна фотка

Блесточка

Космічна дівчинка. Дуже чекаємо!

Нереальна. Погляд - цілий космос

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль розбурхала мережу фото в одному халаті. Співачка оголила груди і плече.

Нагадаємо, що Тіна Кароль поділилася головними постулатами на виховання улюбленого сина Веніаміна.