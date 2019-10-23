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"Космічна дівчинка": "блискуча" Тіна Кароль розбурхала мережу несподіваною новиною

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.10.2019 - 14:36
"Космічна дівчинка": "блискуча" Тіна Кароль розбурхала мережу несподіваною новиною
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала "мерехтливе" фото

Тіна Кароль викликає інтерес шанувальників не тільки своїми перевтіленнями в ефірах шоу Танці з зірками 2019 і образами зі світських заходів і концертів, але і майстерно тримає їх у напрузів очікуванні музичних новинок і новин з творчого фронту. Фани завжди з завмиранням серця чекають виходу нових пісень та кліпів, адже останнім часом поп-діва змінила не тільки образ, а й репертуар. Наприклад, у серпні вона випустила кліп на грайливу пісню "Вабити", адже таких композицій давно не було в програмі зірки! Тепер же прихильники завмерли в очікуванні чергового хіта.

На сторінці в Instagram артистка оголосила про прем'єру нової пісні під назвою "Іди на життя". Реліз запланований на 25 жовтня, п'ятницю.

Радісну новину артистка супроводила ефектним портретним фотопостером. На її руках і обличчі можна побачити велику кількість срібних блискіток і шиммера. В макіяжі Тіни традиційно акцент зроблений на червоні губи, на яких, до речі також можна розглянути мерехтливі частинки.

&quot;Космічна дівчинка&quot;: &quot;блискуча&quot; Тіна Кароль розбурхала мережу несподіваною новиною

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники прийшли в захват як від звістки від свого кумира, так і від зовнішнього вигляду поп-діви. Компліменти в коментарях не вичерпувалися. Також фани обмовилися, що пісня вже прозвучала під час крайнього концерту "Вечірнього кварталу".

  • Чудова!
  • Дуже красиво
  • Нереально красиво! Космос!
  • Просто неймовірна
  • Жінка-загадка
  • Чарівниця
  • Ти космос
  • Нереально чарівна фотка
  • Блесточка
  • Космічна дівчинка. Дуже чекаємо!
  • Нереальна. Погляд - цілий космос

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль розбурхала мережу фото в одному халаті. Співачка оголила груди і плече.

Нагадаємо, що Тіна Кароль поділилася головними постулатами на виховання улюбленого сина Веніаміна.

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Новини України Тіна Кароль
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