В коротких шортах і піжамі: Кім Кардашьян демонструє спокусливу фігуру в домашніх речах

Зірка опублікувала серію фото у домашньому одязі
Кім Кардашьян оголосила про запуск нової лінії свого бренду Skims. Вона зшита з м'яких комфортних тканин і містить в собі багато затишних речей на кожен день. Їх Кім, зрозуміло, вирішила продемонструвати самостійно.
Спочатку вона опублікувала фото в коротких шортах з високою посадкою, топі і халаті, які представлені в декількох кольорах. Таке вбрання вигідно підкреслило її знамениті форми, зробивши в той же час милою і «домашньою». Також вона показала ще одну новинку – піжаму небесно-блакитного кольору. Один комплект – піжамна класика: сорочка з довгими рукавами та вільні штани. А другий – більш спокусливий – складається з міні-шортів, топа на тонких бретельках, а також халата з довгими рукавами.
Кім обожнює сама рекламувати свої бренди (фото: instagram.com/kimkardashian)
«Я так схвильована черговим приголомшливим запуском @skims ... Sleep Collection! Модальна трикотажна тканина настільки еластична, зручна і дихаюча, що я завжди сплю в ній. Речі представлені в 3-х кольорах...», – написала Кім під серією кадрів і додала, – Колекція @skims Cosy поповнюється якраз до свят! Минулого разу вона швидко спродалася, так що приєднуйтесь до списку очікування на SKIMS.COM, щоб першими отримати доступ!».
До Різдва Кім також запустила святкову лінію косметики, розроблену спільно зі своїм коханим візажистом Маріо Дедивановичем. Так що цілком може дозволити собі відпочити.
Особливо Кардашьян любить присвячувати час дітям і сім'ї. Останнім часом зворушливих фото на її сторінці в Instagram все більше. Тут фігурують як старші діти: Норт і Сейнт, так і малюки Чикаго і Псалм. Також зірка невпинно зізнається в любові до чоловіка і всієї своєї сім'ї.