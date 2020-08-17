Королівський розмах: стало відомо, скільки заплатять Меган Маркл за повернення в кіно

Меган Маркл не втомлюється давати нові приводи для розмов. Цього разу на перший план вийшла кар'єра знаменитості. Так, за останніми даними, Меган згадала про свою акторське минуле і має намір відновити роботу в кіно. Як відомо, професійну діяльність Маркл довелося завершити заради шлюбу з принцом Гаррі. Однак після того, як Меган і Гаррі склали свої королівські обов'язки, ніщо не завадить їм займатися чим душа забажає.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Тим більше що багато голлівудських продюсерів зацікавлені в роботі з Меган – одна згадка в проекті стане запорукою уваги до нього. А подружжю зараз потрібні нові контракти, так як їм необхідно оплачувати розкішний особняк в Санта-Барбарі, який вони придбали в кредит.

Нещодавно один з голлівудських режисерів – Пол Фіг – висловив свою думку щодо перспектив герцогині Сассекської в кіноіндустрії. І вони, на думку Пола, досить райдужні. «Яку б роль не отримала Меган, всі будуть раді подивитися на неї. Гонорар оцінюється в 50 мільйонів доларів. Глядачі жадають знову побачити її», – дав коментар для The Mirror.

Він також додав, що сума, яку заплатити актрисі, далеко не завжди залежить від якості гри. А ось впізнаваність і спроможність зацікавити увагу глядачів тут відіграють першочергову роль. На думку Фіга, Меган цілком може знову з'явитися в серіалі «Форс-мажори», який і зробив її в свій час зіркою.

Принц Чарльз допоміг подружжю придбати будинок (фото: instagram.com/sussexroyal)

Нагадаємо, раніше в пресі з'явилися новини, що Меган Маркл і принц Гаррі придбали будинок в Санта-Барбарі. Це перший дім, який подружжя купило після переїзду в США. Пара переїхала туди ще на початку липня, але їм віртуозно вдавалося приховати цей факт. Журналістам все ж вдалося вивідати масу подробиць.

Так, розкішний будинок подружжя придбало 18-го червня за 14,7 млн доларів. Особняк знаходиться в престижному районі і займає площу 1700 квадратних метрів. У будинку 9 спалень, 16 ванних кімнат, бібліотека, офіс, ігрова кімната, гараж, тенісний корт, басейни і тренажери. А також спа-салон, сауна, хамам і винний льох. Для відвідувачів побудований спеціальний гостьовий будинок. Як стверджує джерело, у купівлі будинку Меган і принцу Гаррі допоміг принц Чарльз.