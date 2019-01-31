Королівський подарунок: Бейонсе роздає довічні квитки на всі свої концерти

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Чудеса случаются! И поклонники творчества "Королевы Би" совсем скоро в этом смогут убедиться, ведь знаменитая американская певица и ее муж анонсировали розыгрыш невиданной щедрости. Бйонсе и Джей Зи дарят своим фанатам билеты на все свои концерты, которые будут действовать на протяжении всей жизни победителя.

Фото: Бейонсе с мужем Джей Зи и дочерью Блю Айви Картер (instagram.com/beyonce)

Такой себе абонемент на все шоу любимых исполнителей можно использовать по всему миру, где бы не проходили концертs звезд.

Однако, условие для получения заветных билетов выполнить под силу не каждому, в течении 22 дней неодходимо соблюдать строгую веганскую диету. Сами звезды уже давно ведут активную пропаганду жизни без мяса и питаются исключительно растительной пищей (молочные продукты они тоже не употребляют) и хотят распространить эту идею по всему миру, используя свою популярность.

Фото: (instagram.com/beyonce)

Поклонники поддержали любимых артистов, однако, заметили, что присоединиться к челленджу, возможно захотели бы и жители не только США, но и других стран.

Скриншот: Комментарии к посту Бейонсе (instagram.com/beyonce)

"Отличная инициатива! Мы едим слишком много мяса! Однако, почему эта возможность только для жителей США? Эта проблема носит глобальный характер, как и ваши фанаты! Пожалуйста, распространите это по всему миру", - попросили подписчики в комментариях.

Стоит отметить, что конкурс звездная чета проводит совместно с организацией Greenprint Project, которая борется за сокращение животной пищи. Имя счастливчика определят случайным выбором компьютера 22 апреля 2019.

Фото: (instagram.com/beyonce)

Напомним, что недавно Бейонсе покорила пикантным образом в наряде с глубоким декольте.

А американскую исполнительницу Ариану Гранде обвинили в плагиате.

Кроме того напомним, что британскую певицу Адель поддержал известный украинский боксер.