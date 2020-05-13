Королева на всі часи: 61-річна Мадонна похвалилася пружними сідницями на відвертому селфі

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Зірка шокувала мережу

Мадонна знову хвилює мережу своїми сміливими витівками. Цього разу зірка вирішила поділитися особистою інформацією про перенесеної операції на коліні. Через неї зірка змушена була скасувати низку своїх концертів в рамках туру Madame X. «Нарешті я пройду відновлення після операції по видаленню хряща. Я б стрибала вгору і вниз, якщо б могла після 8 місяців болю. Побажайте мені удачі!», – написала поп-королева. Але фото вона підібрала в своєму дусі – провокаційні і відверті.

Мадонна на нових фото (фото: прінтскрін instagram.com/madonna)

На першому фото 61-річна Мадонна з'явилася в чорному мереживному боді, яке ледь стримувало пишні груди співачки. На другому вона стоїть навпроти дзеркала в мереживній напівпрозорій білизні. Співачка повернулася так, щоб її відображення в дзеркалі було добре видно. І головним акцентом фото вона зробила свої округлі сідниці. Оскільки раніше ходили чутки, що зірка зробила собі операцію для збільшення сідниць, таким чином, їй вдалося розвіяти їх – виглядає постать королеви епатажу досить натурально. Нагадаємо, одного разу шанувальники помітили, що сідниці Мадонни під час концерту змінювали форму. Втім, і зараз знайшлися фанати, яким форми співачки видалися дивними.

Що, чорт забирай, сталося з твоєю дупою?

Королева на всі часи

Твій дух ніколи не постаріє, але на жаль, тіло весь час потребує омолодження, одужуй

Бажаю тобі всього найкращого, королева

Чудова

Хто ця сексуальна дівчина?

Жива легенда

Ти так прекрасна

Коментарі до посту співачки (фото: прінтскрін instagram.com/madonna)

Нагадаємо, крім ситуації з коліном, Мадонна останнім часом зіткнулася і з іншими проблемами зі здоров'ям. Так, популярна виконавиця перенесла коронавирусную хворобу. Спершу зірка прийняла нездужання за банальну застуду. Зараз знаменитість почувається добре і, судячи по всьому, незабаром планує повернутися на сцену.