ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Королева світла: дочка Брежнєвої в купальнику показала принади фігури на сонячних фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.05.2020 - 15:16
Королева світла: дочка Брежнєвої в купальнику показала принади фігури на сонячних фото
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Дівчина поділилася сонячним фотосетом з США

Віра Брежнєва знаходиться далеко від своєї старшої доньки Соні Кіперман. Дівчинка живе і вчитися в США, а через пандемію коронавіруса її мама навіть не змогла приїхати та привітати її з днем народження, який та святкувала та 30 березня. Зате співачка показала веселе і зворушливе торішнє відео з участю іменинниці. 19-річна Соня не часто балує підписників в Instagram новими фото, а ті, які вже є в профілі красуні, викликають незмінний фурор в мережі, адже дівчина може похвалитися відмінною фігурою і привабливою зовнішністю.

Дочка співачки, яка схожа з нею як дві краплі води, позує на нових кадрах в купальнику оливкогового відтінку. Вона розташувалася на білосніжному дивані, що стоїть прямо на вулиць, і прийняла розслаблену позу. Соня вирішила доповнити пляжний лук окулярами з жовтими лінзами, її волосся вільно розпущене по плечах. Дівчина посміхається в камеру і демонструє свої апетитні форми й стрункі ніжки.

Судячи по відміткам на знімках, фотографом Соні виступив її хлопець, Метт Кеннон. Він також залишив коментар під фото красуні.

"Сонячна крихітка", - підписала фотосет Соня. Підписники дівчини тут же поспішили прокоментувати яскравий фотосет дівчини.

  • Красуня
  • Таке сонечко
  • Королева світла
  • Сонячний зайчик
  • Сонечка красуня
  • Гаряча
  • Неперевершена
  • На цих фото ти схожа на Лану Дель Рей

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Віра Брежнєва зачарувала домашнім дуетом з чоловіком Костянтином Меладзе. Пара заспіваларазом, чим викликала фурор в мережі.

Чарівного засобу не існує: Віра Брежнєва розкрила секрети догляду за собою Ідеальна пара: дочка Віри Брежнєвої показала рідкісний кадр з коханим
Новини України Віра БрежнєваСоня Киперман
Styler
On Top