"Королева": чарівна Ані Лорак підкорила фанів ніжним образом

Співачка завоювала серця шанувальників романтичним образом

Известная певица Ани Лорак часто балует поклонников фотосессиями, мастерски примеряя на себя различные образы – от роковой и соблазнительной дивы до нежной и трепетной романтической красавицы. В этот раз артистка порадовала их очередным фотосетом, опубликованным в Instagram.

В кадре Каролина позирует в невесомой нежно-розовой шубке с пушистым мехом и нежным макияжем. Волосы аккуратно уложенны в прическу гофре, а губы едва тронуты улыбкой. Под снимком звезда объявила о начале своего масштабного тура с шоу "Дива", который стартует 5 февраля.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Поклонники пришли в восторг от романтичного образа своей любимицы и незамедлительно осыпали ее комплиментами.

"Королева красоты. Настоящая дива!", "Богиня", "Прелестница!", "Вау, сногсшибательная! Дива!", "Очаровательная леди", "Неотразима и невероятно красива", "Какая красивая,как ангелочек", "Нежная красота", "Красота спасет мир! Божественна и талантлива,прекрасный вокал и стиль жизни!" - писали восторженные комменаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

В "сториз" Лорак также показала еще один образ, поражающий своей роскошью и шиком. Черное бархатное платье без бретелей, изысканные крупные украшения, инкрустированные камнями, массивные серьги, утонченное ожерелье и яркий макияж с алыми губами стали визитной карточкой look'а.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ранее Ани Лорак предстала перед фанами в соблазнительном и лаконичном образе, сделав акцент на свой плоский животик и стальной пресс.

К слову, Ани Лорак очень дорожит своими поклонниками и гордится тем, что их уже больше пяти миллионов – именно столько подписчиков у звезды в соцсетях.

Видео: РБК-Украина