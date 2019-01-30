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"Королева": чарівна Ані Лорак підкорила фанів ніжним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.01.2019 - 17:10
"Королева": чарівна Ані Лорак підкорила фанів ніжним образом
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка завоювала серця шанувальників романтичним образом

Відома співачка Ані Лорак часто балує шанувальників фотосесіями, майстерно приміряючи на себе різні образи – від фатальної і спокусливої діви до ніжної і трепетної романтичної красуні. Цього разу артистка порадувала їх черговим фотосетом, опублікованими в Instagram.

В кадрі Кароліна позує в невагомій ніжно-рожевій шубці з пухнастим хутром і ніжним макіяжем. Волосся акуратно зібрані в зачіску гофре, а на на губах грає ледь вловима посмішка. Під знімком зірка оголосила про початок свого масштабного туру з шоу "Діва", який стартує 5 лютого.

&quot;Королева&quot;: чарівна Ані Лорак підкорила фанів ніжним образом

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Шанувальники прийшли в захват від романтичного образу своєї улюблениці і негайно обсипали її компліментами.

"Королева краси. Справжня діва!", "Богиня", "Спокусниця!", "Вау, неперевершена! Діва!", "Чарівна леді", "Неповторна і неможливо красива", "Яка гарна,як янголятко", "Ніжна краса", "Краса врятує світ! Божественна й талановита,прекрасний вокал і стиль життя!" - писали захоплені комменатори.

&quot;Королева&quot;: чарівна Ані Лорак підкорила фанів ніжним образом

&quot;Королева&quot;: чарівна Ані Лорак підкорила фанів ніжним образом

&quot;Королева&quot;: чарівна Ані Лорак підкорила фанів ніжним образом

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

У "сторіз" Лорак також показала ще один образ, що вражає своєю розкішшю і шиком. Чорна оксамитова сукня без бретелей, вишукані великі прикраси, інкрустовані камінням, масивні сережки, витончене намисто і яскравий макіяж з червоними губами стали візитною карткою look'а.

&quot;Королева&quot;: чарівна Ані Лорак підкорила фанів ніжним образом

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лорак постала перед фанами в спокусливому і лаконічному образі, зробивши акцент на свій плаский животик і сталевий прес.

До речі, Ані Лорак дуже дорожить своїми шанувальниками і пишається тим, що їх вже більше п'яти мільйонів – саме стільки підписників у зірки в соцмережах.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Ані Лорак
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