"Королева ночі": чарівна Леся Нікітюк захопила пікантною фотосесією у воді

Телеведуча викликала захват видовищними та чуттєвими фото

Популярная телеведущая Леся Никитюк хоть уже и вернулась в Киев после отдыха на райских Мальдивских островах, но продолжает будоражить воображение пикантными снимками, сделанными во время отдыха. Так, фотосетом в воде на фоне заката она поделилась на своей странице в Instagram.

Силуэт стройных форм Леси четко вырисовывается в лучах уходящего солнца, отражающегося в воде. Ее выгнутая в пояснице спина делает по-кошачьему гибкую фигуру особо привлекательной. На другом кадре звезда в купальнике, подобно русалке, позирует на стыке неба и бескрайнего моря.

"Королева ночи", - оставила лаконичную и красноречивую подпись на английском знаменитость.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники тут же обнаружили сходство ведущей с морской сиреной и отметили, что снимки вышли завораживающими.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Сирена", "Шикарные фото", "Реально-нереальне фото", "На обложку Вас", "Сказочные фото", "Такие кадры самые лучшие! Леся, обалденно!", "Лесюня, ты просто сказка, божественно- неподражаемая", "Леся, ты нереальное сочетание красоты, женственности и юмора", "Лучшие кадры на фоне заката, какие доводилось видеть, и Леся лучшая", - не скупились на искрение комплименты комментаторы.

Скриншот комменариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк показала откровенный снимок в ванной с пеной, раздразнив поклонников.

Напомним, что Леся Никитюк в черном купальнике и леопардовой легкой накидке высадила на Мальдивах собственную пальму.

К слову, Леся Никитюк продемонстрировала фото из необычного подводного ресторана, где ей довелось побывать.

Видео: РБК-Украина