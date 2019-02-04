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"Королева ночі": чарівна Леся Нікітюк захопила пікантною фотосесією у воді

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.02.2019 - 22:08
"Королева ночі": чарівна Леся Нікітюк захопила пікантною фотосесією у воді
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча викликала захват видовищними та чуттєвими фото

Популярна телеведуча Леся Нікітюк хоч вже і повернулася в Київ після відпочинку на райських Мальдивських островах, але продовжує розбурхувати уяву пікантними знімками, зробленими під час відпочинку. Так, фотосетом у воді на фоні заходу сонця вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Силует струнких форм Лесі чітко вимальовується в променях, сонця, що відбивається у воді. Її вигнута у попереку спина робить по-котячому гнучку фігуру особливо привабливою. На іншому кадрі зірка в купальнику, подібно русалці, позує на стику неба і безкрайнього моря.

"Королева ночі", - залишила лаконічний і красномовний підпис англійською знаменитість.

&quot;Королева ночі&quot;: чарівна Леся Нікітюк захопила пікантною фотосесією у воді

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники тут же відмітили схожість ведучої з морської сиреною і зазначили, що знімки вийшли чарівними.

&quot;Королева ночі&quot;: чарівна Леся Нікітюк захопила пікантною фотосесією у воді

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Сирена", "Шикарні фото", "Реально-нереальне фото", "На обкладинку Вас", "Казкові світлини", "Такі кадри найкращі! Леся, чудово!", "Лесюня, ти просто казка, божественно - неповторна", "Леся, ти нереальне поєднання краси, жіночності та гумору", "Кращі кадри на фоні заходу, які доводилося бачити, і Леся краща", - не скупилися на щирі компліменти коментатори.

&quot;Королева ночі&quot;: чарівна Леся Нікітюк захопила пікантною фотосесією у воді

&quot;Королева ночі&quot;: чарівна Леся Нікітюк захопила пікантною фотосесією у воді

&quot;Королева ночі&quot;: чарівна Леся Нікітюк захопила пікантною фотосесією у воді

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк показала відвертий знімок у ванні з піною, роздражнивши шанувальників.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк у чорному купальнику і леопардовій легкій накидці висадила на Мальдівах власну пальму.

До речі, Леся Нікітюк продемонструвала фото з незвичайного підводного ресторану, де їй довелося побувати.

Відео: РБК-Україна

"Фігура - мрія": Леся Нікітюк підкорила пляжним фотосетом в купальнику "Оце вже екзотика": Нікітюк у леопардовій сукні активно провела час на острові
Новини України Леся Нікітюк
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