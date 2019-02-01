Королева ночі: Оля Полякова представила новий драматичний міні-альбом

Цей альбом - про тих жінок, які люблять життя таким, яким його хочеться любити
Видео: Оля Полякова — Лёд тронулся (youtube.com/Оля Полякова)
В канун своего дня рождения популярная украинская певица Оля Полякова, которая призналась, почему не спит с мужем, анонсировала выход второго ЕР (мини-альбома) "Королева ночи". Премьера его live-версии состоялась во время одноименного гранд-шоу певицы 26 октября во Дворце спорта.
В новый альбом вошли 7 песен – среди них уже полюбившиеся слушателям хиты "Королева ночи" и "Бывший".
Альбом представляет новую Полякову – более драматичную, глубокую и ранимую. В ее образе появился новый, острый и страстный нерв.
Сюжеты песен приобрели новые интонации, тексты стали откровенней, а в музыке, которая как и прежде наполнена красками 90-х, появилась роковая экспрессия.
Тем не менее, героиня песен Поляковой как всегда проста, полна любви к жизни, открыта к новым переживаниям, ошибкам и победам.
ЕР "Королева ночи" - это о тех женщинах, которые любят жизнь такой, какой ее хочется любить.
Отметим, что трек "Королева ночи" получил статус "золотого" и премию Музыкальной Платформы, а одноименный видеоклип набрал свыше 28 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале певицы, попав в топ-10 самых просматриваемых видеоработ по версии YouTube Rewind Украина.
Поклонники Поляковой с восторгом восприняли выход мини-альбома и делятся впечатлениями в комментариях под видео.
Фото: Оля Полякова (пресс-служба)
"Класс!!!! ПОЗДРАВЛЯЮ с выходом новых песен. Они великолепны. Так держать!!!";
"Наконец-то, ура!";
"Как всегда на высоте";
"Песни и Музыка напоминают 80-90 гг";
"Дуже круто. Клааааааас!!!!!!!!";
"Олечка как всегда замечательно!!!!!!";
"Просто супер. Каждая песня как будто про себя саму. И у нас Оля Полякова звучит каждый день. В машине, дома вечерами перед сном. А все потому что есть маленькая поклонница( ей 2.4 года) мама включи "бывший";
"Как всегда душевная, хорошая песня, трогает за живое. В общем четко как всегда", - пишут фаны артистки.
Фото: Оля Полякова (пресс-служба)
Напомним, Оля Полякова в мини восхитила бесконечными ногами.
Мы также сообщали, что генеральный продюсер агентства Secret Service Михаил Ясинский рассказал о работе с Олей Поляковой. Он поразил сообщением, сколько звезда потратила на нашумевшее шоу во Дворце спорта и какие гонорары у нее за частное выступление.