Королева Летиція і король Філіп з дочками вперше за 10 років оновили сімейний фотоальбом

Король Філіп IV і королева Летиція

Королева Летиція змінила для фотосесії відразу кілька образів

Королівська сім'я Іспанії за довгий час порадувала шанувальників оновленнями. Як і багато інших представників монаршої сім'ї, королева Летиція і король Філіп IV не поспішають обзаводитися соцмережами і показувати кожен свій крок публіці. Але днями жителі Іспанії отримали приємний "подарунок". На офіційному сайті королівської сім'ї опублікували нові сімейні портрети Летиції, Філіпа IV і їх дочок — 14-річної Леонор і 12-річної Софії. Передбачається, що нові фото мають замінити найближчим часом старі знімки представників монаршої родини Іспанії у всіх державних установах. Зазначається, що попередні сімейні фото були зроблені близько 10-ти років тому!

Сім'я монаршої родини Іспанії

Як завжди, увагу модних ЗМІ привернули яскраві образи королеви Летиції. Тим більше, що для фотосесії Летиція змінила відразу кілька нарядів. Так, для першого фото дружина короля Філіпа IV позувала в елегантному синьому платті, яке ідеально окреслює її фігуру. Плаття-футляр - від американського бренду Carolina Herrera. До речі, сукні від цього модельєра є також в гардеробі Кейт Міддлтон. Образ королеви Іспанії довершують лаконічні бежеві човники. З аксесуарів монарша особа віддала перевагу перловим сережкам-гвоздикам і улубленому золотому перстню. Його Летиція регулярно одягає на офіційні заходи.

Королева Летиція

Інфанта Леонор

Інфанта Софія

Ще один образ - в яскравій сукні "кольору сили", червоне. Плаття з довгими рукавами і "замковою щілиною" в районі декольте. Як завжди, королева-консорт Іспанії підібрав ідеальний образ для своєї фігури.

Інфанта Леонор позувала в ніжно-рожевій твідовій сукні, а її молодша сестра Софія наділа схожу світло-блакитну модель. Обидві ростуть справжніми красунями і дуже схожі на свою маму.

Король Філіп IV і королева Летиція

Окремої уваги заслуговують також парадні портрети подружжя, зроблені в інтер'єрах мадридського палацу. Летиція постала перед фотографом в розкішному рожевому вбранні Carolina Herrera з вишивкою срібними нитками і вражаючою за розміром тіарі, посипаної діамантами.