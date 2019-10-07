Королева в латексі: Оля Полякова вразила яскравим образом на шоу Танці з зірками 2019

Оля Полякова знову "на піку обговорення". Після святкування дня народження дочки Аліси, якій на минулих вихідних виповнилося 8 років, співачка перетворилася в королеву. Нагадаємо, що вчора, 6 жовтня, пройшов вже 7-й ефір шоу Танці з зірками 2019. Під час прямого ефіру відбувся обмін парами, тому за його результатами ніхто не був виключений. Новий ефір, як завжди, пройшов з новою ведучою балкона. На цей раз нею виступила українська "Королева ночі" Оля Полякова. А ось незмінними ведучими проекту є Тіна Кароль та Юрій Горбунов.

Полякова не зрадила собі і була "королевою епатажу". На балконі (саме тут ведуча зустрічає пари після їх виступу) Полякова блищала в ефектному образі королеви. І хоча співачка змінила кілька образів за один ефір. Найбільше її шанувальникам запам'ятався саме образ королеви.

Полякова блищала в незвичайному платті-корсеті, рожевому боді, а також латексних рожевих панчохах. На голові парик з короною.

Цікаво, що Полякова "вела балкон" не сама. Свою "королеву" супроводжували незвичайні персонажі - кентаври.

Яскрава Оля Полякова на 7-му ефірі шоу Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Як ви думаєте, хто ховається під масками Буцефала і Фердинанда?" - підписала фото Полякова.

Як з'ясувалося пізніше, це були два танцюриста, які також брали участь в свій час в "Танцях". А саме - Максим Єжов і Степан Місюрка. Нагадаємо, що Єжов танцював з Лесею Нікітюк в минулому сезоні. А ось Місюрка - з Поляковою.

Скріншоти: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, що 7-й ефір шоу Танці з зірками пройшов під темою "бал". Так що не дивно, чому саме в такому незвичному образі прийшла Полякова. Виконавиця була "королевою балу".

Танці з зірками 2019, 7-й прямий ефір

Під час "балу" зіркові пари виконали найпопулярніші танці з класичної бальної хореографії. Головною інтригою вечора став обмін партнерами. За правилами проекту, які діють у всьому світі, в сьомому ефірі артисти вийшли на паркет з іншими танцюристами. Їм довелося не тільки знайти спільну мову з іншими учасниками, але й конкурувати на паркеті зі своїми партнерами. І хоча жодна пара не покинула проект, але глядацьке голосування все одно відбулося. За підсумками глядацького голосування проект могла покинути Олена Кравець!