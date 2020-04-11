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Королева карантину: Катя Осадча несподівано обзавелася короною

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Телеведуча показала, як розважається на карантині

Катя Осадча на карантині стала більше спілкуватися з шанувальниками в мережі - вона розповідає про режим своєї сім'ї на самоізоляції, ділиться корисними порадами і зізнається, по чому сумує найбільше. Наприклад, телеведуча розібрала свої фотоальбоми і поділилася в Instagram деякими архівними фото, які раніше не публікувала. А ще розповіла про її та Юрія Горбунова плани на подорожі після закінчення пандемії коронавіруса і скасування карантину. Ну а поки зіркова пара багато часу приділяє трирічному синові і розважається, як може.

На новому фото на своїй сторінці Катя вразила всіх несподіваним образом - теледіва обзавелася короною! На щастя, не пов'язаною з хворобою, а самою натуральною - "золотою" та з дорогоцінним камінням. Ведуча приміряла ефектний аксуссуар, позуючи сидячи на ліжку в білій футболці з принтом і кокетливо дивлячись в об'єктив.

"Вечір п'ятниці вдома? У кого які розваги?" - прокоментувала свій новий лук Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фолловери оцінили гумор Каті і залишили їй багато веселих коментарів - деякі припустили, що вона хоче відібрати "титул" королеви в Олі Полякової.

  • Короновірус вас теж вразив???
  • Ви Богиня
  • Ви неперевершена!
  • Корона тайм
  • Королева карантину
  • Чекаю на Голос Краïні
  • Яка красива королева, а де ж Ваш король?
  • Катюша,ти супер !
  • Королевишна!!!
  • Ну і гумор у Вас Катруся . Я спочатку злякалася, побачивши корону. Здоров'я Вам і Вашим близьким!!
  • Королева родини
  • Де ваш блазень, королева?
  • Нова королева ночі ?
  • У вас Катерино, вчора були ролеві ігри з Юрком? ВИ ЯК королева його покарали

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Юрій Горбунов поскаржився на проблеми у вихованні трирічного сина Івана.

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