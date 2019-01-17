Королева гламуру: Кайлі Дженнер у спокусливій золотій сукні

Фото: Кайлі Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Котячі вигини тіла знаменитої моделі підкреслила легка тканина

Кайлі Дженнер, бізнесвумен, модель і топ-блогер в Instagram, яка нещодавно зачарувала мережу ніжною фотосесією в рожевій сукні з пір'я, зробили її схожою на екзотичну птицю фламінго, порадувала шанувальників новими знімками.

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

На цей раз модель перевтілилася в грайливу кішечку в сукні золотистого відтінку. Вбрання вигідно підкресло спокусливі форми знаменитості і додало їй граціозності.

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

Як і попередня фотосесія "котячий" сет пройшов без декорацій, на однотонному фоні.

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

Аксесуарів також було мінімум, на декількох кадрах знаменитість позує в сонцезахисних окулярах, а з прикрас можна помітити сережки-гвоздики, які ледь поблискувалиу вухах.

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

Туфлі Кайлі взула бежевого кольору, з легкою золотистою патиною, а зачіска — модна легка укладка, з вільними локонами.

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

Читайте також про модний батл між Меган Маркл і Кайлі Дженнер. Обидві знаменитості обрали одну і ту ж білу сукню, однак створили з нею два кардинально різних образи.

Крім того, користувачам в мережі запам'ятався ще один образ Кайлі Дженнер. Модель створила лук в стилі 90-х, з футболкою, принтованою фотографією культової американської групи і шкіряної міні-спідниці.