Королева гламуру: Кайлі Дженнер у спокусливій золотій сукні

Котячі вигини тіла знаменитої моделі підкреслила легка тканина
Кайлі Дженнер, бізнесвумен, модель і топ-блогер в Instagram, яка нещодавно зачарувала мережу ніжною фотосесією в рожевій сукні з пір'я, зробили її схожою на екзотичну птицю фламінго, порадувала шанувальників новими знімками.
Фото: (instagram.com/kyliejenner)
На цей раз модель перевтілилася в грайливу кішечку в сукні золотистого відтінку. Вбрання вигідно підкресло спокусливі форми знаменитості і додало їй граціозності.
Фото: (instagram.com/kyliejenner)
Як і попередня фотосесія "котячий" сет пройшов без декорацій, на однотонному фоні.
Фото: (instagram.com/kyliejenner)
Аксесуарів також було мінімум, на декількох кадрах знаменитість позує в сонцезахисних окулярах, а з прикрас можна помітити сережки-гвоздики, які ледь поблискувалиу вухах.
Фото: (instagram.com/kyliejenner)
Туфлі Кайлі взула бежевого кольору, з легкою золотистою патиною, а зачіска — модна легка укладка, з вільними локонами.
Фото: (instagram.com/kyliejenner)
Читайте також про модний батл між Меган Маркл і Кайлі Дженнер. Обидві знаменитості обрали одну і ту ж білу сукню, однак створили з нею два кардинально різних образи.
Крім того, користувачам в мережі запам'ятався ще один образ Кайлі Дженнер. Модель створила лук в стилі 90-х, з футболкою, принтованою фотографією культової американської групи і шкіряної міні-спідниці.