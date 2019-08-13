"Королева": дочка Олі Полякової вразила ультрастильним романтичним луком

Маша Полякова після досить тривалої перерви, як для модного блогара, нарешті порадувала багатотисячну армію своїх фанатів оновленням. Нагадаємо, що на даний момент дочка "Королеви ночі" перебуває на відпочинку в США. А саме - в штаті Каліфорнія. Так, раніше Маша повідомила, що полетіла в спортивний табір в США. До речі, до цього Маша була в модельному таборі в Греції! При цьому 14-річна Маша здивувала шанувальників неприємною новиною. З'ясувалося, що за правилами спортивного табору, його учасникам не можна користуватися телефонами. Тому дівчина змушена була надовго попрощатися з підписниками.

Схоже, що заборона вже не діє. Так як Маша показала нове фото з Каліфорнії. Можливо, навчання в спортивному таборі підійшло до кінця. Або ж просто з'явилося невелике послаблення. У будь-якому випадку, Полякова-молодша знову на зв'язку.

На новому знімку дівчина продемонструвала дуже стильний образ цього літа. На знімку Маша позує в білосніжній сорочці з великимирукавами-буф. Це один із трендів літа 2019. Також образ доповнює чорний сарафан. З аксесуарів - трендовий солом'яний капелюшок з широкими полями. Також бачимо невелику жовту торбинку через плече. Дівчина позує на тлі магазинного прилавка з різними напоями. І в руках також тримає якийсь фреш.

Стильна Маша Полякова в США (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"3 ваших якості, які найбільше допомагають вам у житті?" - звернулася до шанувальників Маша.

Підписники дівчини також поспішили прокоментувати її новий знімок:

"Яка ж ти красива!"

"Красоточка))) Ти дуже класна"

"Красуня, люблю тебе"

"Суперское фото"

"Королева"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashapolyakova

До речі, нагадаємо, що до цього 14-річна донька Олі Полякової вразила загадковим фото в купальнику. Дівчина в оливковій закритому купальнику позує на краю блакитного басейну. При цьому Маша загадково дивиться в кадр. Шанувальники Маші прийшли в захват від цього фота. Багато відзначили, що вона - майбутня модель, а також вже "переплюнула маму".

А до цього Оля Полякова показала посилене тренування з доньками. Співачка і її старша донька виконували вправи під чуйним керівництвом тренера.