Королева дня: дочка Олі Полякової підкорила модельними формами

Старша дочка Олі Полякової, 14-річна Маша Полякова вирішила піти по стопам мами і пов'язати своє життя з шоу-бізнесом. Вона вже встигла виступити на великій сцені і показати свої співочі таланти. Крім того, дівчина позиціонує себе як блогер і знімає фешн-відео, показуючи свої образи. Маша встигла випустити два ролика, але не збирається зупинятися на досягнутому. На новому фото вона постала в одному з літніх луків, показавши стрункі форми.

Маша позує, сидячи на пірсі в променях сонця. На ній – легка футболка небесно-блакитного кольору і кремові штани-джоггери в гумками на щиколотках. Вона доповнила свій образ трендовими білими масивними кросівками і великим ланцюгом на шиї.

Дівчина вирішила поміркувати про швидкоплинність літньої пори і поділиться своїми думками з цього приводу.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Вам здається, що літо витікає стрімко? Через два тижні вже середина літа!" - повідомила вона.

Прихильники погодилися з донькою Олі Полякової і не забували написати компліменти її фігурі і образу.

"Очаровашка!", "Гарна", "Маша яка ти стильна", "Фігура супер!", "Неймовірно красива", "Мила", "Машенька, ти найкрасивіша", "Дуже красива", "Королева дня", - писали фоловери.

Нагадаємо, що Маша Полякова показала стильний образ в комбінезоні по фігурі. В такому вбранні вона вийшла на велику сцену під час концерту.

Раніше Оля Полякова навчила дочку реагувати на критику і висловлювання недоброзичливців, привівши власний приклад.