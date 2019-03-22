Королева дискотеки: Леся Нікітюк блиснула стрункою фігурою в блискучій міні-сукні

Телеведуча вже добре себе почуває і активно занурилася в роботу
Популярна телеведуча і улюблениця глядачів Леся Нікітюк, яка після повернення з Єгипту встигла налякати своїх шанувальників тим, що несподівано потрапила в лікарню, остаточно підтвердила, що з нею вже все добре. Шоувумен повернулася до роботи і проводить весь свій час на зйомках шоу "Хто проти блондинок?", встигаючи приміряти яскраві та ефектні образи.
Так, на своїй сторінці в Instagram зірка екранів опублікувала нове фото в сміливому вбранні - Леся позувала в яскраво-синій блискучій міні-сукні, фасон якої підкреслив її струнку фігуру та довгі ноги. Довге волосся вона зав'язала у високий хвіст.
"Нічого не пишу...нема часу.. просто лайкайте", - з гумором прокоментувала публікацію ведуча.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Користувачі мережі з задоволенням послухали її прохання, встигаючи також залишати захоплені коментарі.
"Сексі шмексі в панчохах";
"Боже, яка ти красуня. Люблю тебе сонечко";
"Нічого, ми вас дуже любимо!!!";
"немає Слів. Красуня!!!";
"Це називається "сексу вам в стрічку";
"Королева дискотеки";
"Просто зірочка";
"Вау симпатична сэксуальнаЯ Красуня Найкраща у Світі";
"Шикарна дівчинка";
"Лялечка!!)))";
"Лесюня ти просто лялечка цьом - цьом";
"Сукня бомба", - пишуть фолловери Нікітюк.
Пізніше телезірка виклала ще кілька знімків у зухвалому "луці" у своїх "історіях".
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в сміливому вбранні "нарвалась" на комплімент від Олі Полякової. Ведуча приміряла трендовий предмет гардеробу – подовжений піджак-сукню асиметричного крою на одне плече.
Ми також писали, що під час відпочинку в Єгипті Леся Нікітюк відвідала піраміди і встигла сфотографувати "поцілунок зі Сфінксом".